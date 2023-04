São Brás de Alportel acolhe Simpósio Internacional de Turismo Literário

O Simpósio Internacional de Turismo Literário vai reunir em São Brás de Alportel especialistas brasileiros, portugueses e espanhóis.

As metodologias da literatura e do turismo e do turismo literário são mote de reflexão no Simpósio Internacional que se realiza em São Brás de Alportel esta sexta-feira, dia 14 de abril.

Especialistas brasileiros, portugueses e espanhóis reúnem-se num encontro que termina com um Passeio Literário por São Brás de Alportel, num dos percursos da recentemente criada Rota Literária do Algarve.

O Centro de Investigação em Artes e Comunicação (CIAC) promove o Simpósio Internacional «Metodologias da Literatura e Turismo e do Turismo Literário» que terá lugar no Salão Nobre da Câmara Municipal de São Brás de Alportel, entre as 9h00 e as 16h30.

O estudo das relações entre Literatura e Turismo e o investimento no Turismo Literário cresceram de forma significativa na última década. Entidades oficiais e privados encontram na oferta de produtos e experiências de turismo literário uma alternativa ou um complemento à oferta proporcionada por outros segmentos do turismo e, até mesmo, por outros nichos dentro do segmento do turismo cultural.

No entanto, e apesar das suas origens bastante remotas, o turismo literário no sentido moderno desta prática é um fenómeno relativamente recente e, consequentemente, as metodologias utilizadas são diversas em função das áreas de formação, dos interesses e dos conhecimentos dos criadores destes produtos e experiências.

Como tal, e assumindo a mais-valia que o turismo literário pode representar para a literatura, para o território e para a economia de uma região, o LIT&TOUR, Grupo de Investigação em Literatura e Turismo do CIAC da Universidade do Algarve (UAlg), convidou um conjunto de especialistas que desenvolveram e dinamizam atividades de excelência nesta área a partilharem com estudantes, investigadores, autarcas e profissionais do turismo as metodologias por si utilizadas.

O Simpósio Internacional «Metodologias da Literatura e Turismo e do Turismo Literário» constitui uma oportunidade para conhecer e refletir sobre práticas concretizadas em espaços tão distantes e diversos como Barcelona, Montemor o Novo ou o Sertão brasileiro, e aplicadas por especialistas de áreas igualmente diversas como a História, a Literatura, a Geografia, a Economia, o Turismo e a Educação.

A sessão de abertura, marcada para as 9h00, contará com intervenções de Marlene Guerreiro, vice-Presidente da Câmara Municipal de São Brás de Alportel responsável pelos pelouros do Turismo e Património, e de Sílvia Quinteiro, coordenadora do Grupo LIT&TOUR.

Pelas 9h30, Sérgio Donizete Faria, Diomira Faria e Marlette Menezes, da Universidade de Minas Gerais (Brasil) abordarão o tema: «Da cartografia ao turismo literário».

«La Construcción de un itinerario literario: del diseño a las aplicaciones turísticas y didáctivas» é o tema que os especialistas Pere Quer e Jordi Chumillas da Universidade Central da Catalunha irão trazer à reflexão, pelas 10h00.

Pelas 10h30, Nuno Cacilhas, coordenador do Roteiro Literário Levantado do Chão, do município de Montemor-o-Novo, vai apresentar o «Roteiro Literário levantado do Chão: Metodologias de conceção e de dinamização de produtos e turismo literário», enquanto Maria Mota Almeida (ESHTE – Estoril/ IHC Nova Lisboa / CIAC -UAlg), fará a apresentação «Caminho(s) percorrido (s): contributos metodológicos na investigação/ação em Turismo Literário», às 11h30.

A Universidade de Valência também marca presença neste encontro com a intervenção «Aplicación de nuevas tecnologias en el diseño de rutas literarias, un proyecto educativo y turístico para el paisage mediterráneo» que Alexandre Bataller proferirá pelas 12h00.

Na parte da tarde, a partir das 14h30, os participantes terão oportunidade de participar num Passeio Literário por São Brás de Alportel.

Importa recordar que São Brás de Alportel integra a Rota Literária do Algarve, com um dos percursos desta rota, que apresenta curiosamente o maior número de autores. Um projeto desenvolvido pela UAlg e e pela Direção Regional de Cultura do Algarve, que pretende oferecer um olhar diferenciado sobre a região e constitui uma mais-valia ao potenciar o combate à sazonalidade turística, ao mesmo tempo que se promove a literatura portuguesa.

Os interessados em participar poderão fazê-lo gratuitamente, inscrevendo-se aqui.