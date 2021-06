São Brás concessiona apoio do novo Terminal Rodoviário «Circular»

Município de São Brás de Alportel promove dinamização do espaço de apoio do Terminal Rodoviário «Circular».

Prazo para apresentação de candidaturas para concessão de utilização deste espaço decorre até ao dia 5 de julho, com hasta pública no dia 6, às 15 horas, nos Paços do Concelho.

O novo Terminal Rodoviário «Circular», de arquitetura moderna, localizado junto à Circular Norte, em pleno Quarteirão Fonte Maria, pretende ser um espaço dinamizador da comunidade.

Neste sentido, o município abre ao público a oportunidade de apresentação de planos de dinamização complementar do espaço.

Além de prestar o serviço de venda de ingressos e de informação relativa aos transportes coletivos, o Espaço de apoio ao Termina será um ponto de informação turística e de apoio ao Circuito de Manutenção da Circular e poderá também acolher um novo projeto empreendedor, complementar às suas funções.

Encontra-se em curso o prazo de apresentação de propostas para utilização complementar do espaço.

Nesta primeira fase, os interessados devem apresentar presencialmente no Gabinete do Munícipe, nos Paços do Concelho ou através de e-mail (geral@cm-sbras.pt) até às 12h00 do dia 5 de julho, a candidatura, uma proposta com um plano de dinamização de atividades no espaço, proposta de decoração interior do espaço, proposta de plano de horário de funcionamento e descrição da experiência profissional do concorrente, em espaços e negócios similares.

Durante a manhã de dia 6, o município irá dar conhecimento através do site do município e de edital afixado nos locais habituais.

A hasta pública decorrerá com a presença dos concorrentes dos projetos validados no Salão Nobre dos Paços do Concelho, no dia 6 de julho, às 15 horas.

A base de licitação será de 150 euros e os lanços seguintes terão de ser no mínimo de 50 euros. Ao valor final de arrematação acrescerá o IVA, à taxa legar em vigor.