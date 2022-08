São Brás celebra a juventude com programa «dinâmico e divertido»

Dia Internacional da Juventude assinala-se na próxima sexta-feira, dia 12 de agosto, e São Brás de Alportel contará com um programa «dinâmico e divertido».

A Festa da Juventude faz-se em São Brás de Alportel a partir da 17h00 de sexta-feira, dia 12 de agosto, nas Piscinas Municipais Descobertas.

O programa inicia com uma Aula Aquática, às 17h00 prosseguindo com a demonstração de artes marciais, dança e atuações musicais, assinadas por muitos jovens da terra que recheiam o programa evocativo do Dia Internacional da Juventude.

Neste dia, todos os jovens são-brasenses, até aos 29 anos, têm acesso gratuito ao Complexo Municipal de Piscinas Descobertas.

O programa é dinamizado pelo município de São Brás de Alportel através do seu Espaço Jovem em parceria com o Gabinete de Desporto, sob coordenação do Projeto «Jovens Seguros <>Famílias Felizes», contando com o apoio do Instituto Português do Desporto e da Juventude, do Clube de Artes Marciais de São Brás de Alportel e da Urban Xpression.

O dia 12 de agosto foi escolhida como Dia Internacional da Juventude ou Dia Mundial da Juventude por corresponder à data de encerramento da Conferência Mundial de Ministros Responsáveis pela Juventude realizada em Lisboa, em 1998.

No ano seguinte, por resolução da Organização das Nações Unidas (ONU), a data começou a ser assinalada a nível mundial.

Segundo a organização, «esta edição é ainda mais especial porque União Europeia definiu 2022 como o Ano Europeu da Juventude».