São Brás apoia alunos no ensino à distância com equipamento informático

Uma parte dos equipamentos adquiridos já foram entregues ao Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas.

A Câmara Municipal de São Brás de Alportel adquiriu cerca de uma centena de computadores e dispositivos de acesso à internet, para garantir que todas as crianças do concelho têm condições para estudar à distância durante os períodos de confinamento para prevenção do contágio por COVID-19.

Segundo a autarquia, «a pandemia e o segundo período de escola em casa trouxeram grandes desafios à comunidade escolar que se tem vindo a adaptar ao ensino à distância através das novas tecnologias, que lamentavelmente nem sempre se encontram acessíveis a todas as famílias, razão pela qual a intervenção social é fundamental de modo a garantir a igualdade e inclusão social».

Consciente desta realidade, o município de São Brás de Alportel adquiriu os equipamentos e já procedeu à entrega de alguns junto do Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas, na primeira quinzena de fevereiro. Este é, para a edilidade, «um complemento importante ao apoio nesta área assegurado pelo Ministério da Educação».

Importa ainda referir que ao esforço do Ministério e do município se tem somado a ação solidária da comunidade, mediante a cedência de computadores e outros equipamentos, que após a sua restauração, com a generosa colaboração de uma empresa local, têm sido disponibilizados aos alunos que deles necessitam.

O Projeto «Informática Solidária» é uma iniciativa dinamizada em parceria pela Câmara Municipal, Junta de Freguesia de São Brás de Alportel, Sul Office e Exército de Salvação, com o apoio do Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas.