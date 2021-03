São Brás ajuda famílias do concelho a pagar a renda de casa

Programa de Apoio ao Arrendamento, que decorreu durante o mês de janeiro em São Brás de Alportel, atribuiu apoios a cerca de 30 famílias são-brasenses, que contam desta forma com uma ajuda mensal para pagar a sua renda.

A Câmara Municipal de São Brás de Alportel lançou o Programa Municipal de Apoio ao Arrendamento consciente da «dificuldade crescente e generalizada em todo o país, no acesso à habitação».

Este Programa consiste na atribuição de um apoio monetário mensal para apoiar os agregados familiares em situação de vulnerabilidade no pagamento da renda de casa e, na elaboração do Orçamento para 2021, a autarquia alargou a verba para estes apoios, no sentido de permitir duplicar esta medida lançada em 2020 e que já apoia dezenas de famílias a pagar a renda de casa.

Está prevista a realização de novo concurso para atribuição de um novo conjunto de apoios no início do 2º trimestre do ano.

A assinatura de um conjunto de novos acordos decorreu na quinta-feira, dia 25 de fevereiro, no edifício da Câmara Municipal. O município lançou também o Programa de Apoio ao Arrendamento Jovem, uma nova resposta social promotora do acesso à habitação, adequada às necessidades de jovens famílias, cujo 2º período de candidaturas termina no final de fevereiro. Dado coincidir com um domingo, o prazo foi estendido até ao dia 5 de março.

O Programa de Apoio ao Arrendamento Jovem consiste no arrendamento de fogos de habitação do município, por um período máximo de três anos, a jovens famílias são-brasenses que enfrentam situações de carência económica e social, que dificultam o acesso ao arrendamento de uma habitação adequada às suas necessidades, constituindo este apoio uma primeira ajuda na construção do seu futuro.

Este programa é dirigido a jovens com idade igual ou superior a 22 anos e inferior a 35 anos, com residência no concelho há pelo menos três anos, profissionalmente ativos ou, pelo menos, com 12 meses de descontos na Segurança Social nos últimos 24 meses.