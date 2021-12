São Brás acolhe Taça de Portugal de Obediência Desportiva

São Brás de Alportel recebe amanhã, 11 de dezembro, a Taça de Portugal de Obediência Desportiva, a primeira edição desta competição realizada a sul do país.

A iniciativa que vai decorrer, a partir das 9h00 deste sábado, no Campo de Futebol Municipal, é organizada pela Subcomissão desta modalidade do Clube Português de Canicultura, com o apoio do município de São Brás de Alportel.

A Obediência é uma atividade desportiva e educacional dirigida a ensinar os cães a agir de forma cooperante e controlada.

O objetivo da Obediência é promover o bom relacionamento entre o cão e o condutor de forma a alcançar o perfeito entendimento entre ambos.

Esta modalidade rege-se pelo regulamento elaborado pela Fédération Cynologique Internationale (FCI), onde se estabelecem as diretrizes das Classes Internacionais 1, 2 e 3, sendo a Classe 1 e 2 classes de transição com o objetivo de alcançar a Classe 3. Em cada prova, o binómio, condutor/cão, irá executar o máximo de 10 exercícios de Obediência (sem trela).

A Taça de Portugal é a derradeira prova do campeonato nacional de Obediência Desportiva 2020/2021, na qual serão consagrados os três melhores binómios de Classe 1, Classe 2 e os campeões nacionais de Classe 3.

A prestação dos concorrentes das 3 Classes será julgada pelo reputado juiz internacional Ton Hoffmann, também ele membro da Comissão de Obediência do FCI.

Ainda no âmbito desta iniciativa, no domingo, dia 12 de dezembro, a partir das 9h00, o juiz internacional, de nacionalidade holandesa, vai orientar uma sessão de esclarecimento sobre o novo Regulamento de Obediência Desportiva, que irá vigorar a partir de janeiro do próximo ano.

A sessão tem início pelas 09h00 e decorrerá no Salão Nobre da Junta de Freguesia de São Brás de Alportel.