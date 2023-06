Santos Populares animam Castro Marim durante um mês

Os Santos Populares chegam a Castro Marim dia 9 de junho e ficam até dia 1 de julho, com os tradicionais bailes e arraiais.

Os Santos Populares vão animar o concelho de Castro Marim de 9 de junho a 1 de julho, com várias animaições entre as quais a 22.ª edição do Concurso de Mastros, uma das tradições de maior apreço dos castromarinenses.

Grinaldas de flores, balões e lanternas feitas em papel colorido misturam-se com o cheiro do alecrim e do manjerico, com o fado castiço, as quadras, as marchas e a música popular. São marcos incontornáveis desta tradição, que resultam do trabalho e dedicação das várias associações locais do município, que, ano após ano, dão asas à criatividade e unem a comunidade em torno desta grande festa.

Depois de um mês de bailes, onde o júri vai avaliando a originalidade, a criatividade, os aspetos tradicionais, as quadras alusivas aos Santos Populares, entre outros fatores, o Concurso de Mastros culmina no Arraial de S. João, no coração da vila raiana, Castro Marim, na noite de 23 de junho.

O XXI Concurso de Mastros é uma organização da Câmara Municipal de Castro Marim e conta com a colaboração das associações e clubes locais: Grupo Desportivo e Cultural do Rio Seco, Clube de Junqueira, ARCDAA – Associação Recreativa, Cultural e Desportiva dos Amigos de Alta Mora, Campesino Recreativo Futebol Clube, Casa do Povo do Azinhal, Associação Recreativa e Cultural do Azinhal, Banda Musical Castromarinense, Associação Cultural “Amendoeiras em Flor”, Irmandade do Imaculado Coração de Maria.

Calendarização:

9 de junho

Baile com Sérgio Conceição | Altura – Largo da Igreja| 21h30

10 de junho

Baile com Grupo + 2 | Rio Seco (sede do Clube) | 21h30

11 de junho

Baile com Zé Aníbal | Junqueira – Polidesportivo | 21h00

16 de junho

Baile com Zé Aníbal| Altura (antiga Escola Primária) | 21h00

Baile com Convívio de Artistas | Altura – antiga Escola do Barrocal | 21h00

18 de junho

Baile com Ricardo Catarino | Azinhal (Largo da Junta de Freguesia) | 21h00

19 de junho

Baile com Duo Reflexo | Castro Marim (Largo da Casa da Música) | 21h00

23 de junho | ARRAIAL DE S. JOÃO com Grupo + 2 | Castro Marim (Praça 1º de Maio) | 20h00

24 de junho

Baile com Silvino Campos | Alta Mora (antiga Escola Primária) | 21h30

25 de junho

Baile com Grupo + 2 | Azinhal (Largo da Junta de Freguesia) | 21h00

Baile com Luís Godinho | Rio Seco (sede do Clube Rio Seco) | 21h30

26 de junho

Baile com José Passadinhas | Monte Francisco (sede do Campesino) | 19h00

28 de junho

Baile com Sérgio Conceição | Altura (junto à Igreja de Altura) | 21h30

1 de julho

Baile com Duo Reflexo | Junqueira (polidesportivo) | 21h30

9 de julho

Baile com Filomena Raposo | Rio Seco (sede do Clube Rio Seco) | 21h30