Sagres recebe ciclo de cinema «Libertar a Memória»

Fortaleza de Sagres vai servir de palco ao ciclo de cinema «Libertar a

Memória» uma vez por mês, aos sábados, pelas 17h30, com entrada livre.

O Cineclube de Faro traz este ano à Fortaleza de Sagres o ciclo de cinema Libertar a

Memória, com coordenação artística de Luísa Baptista, integrado no programa DiVaM –

Dinamização e Valorização de Monumentos 2023, com o apoio da Direção Regional de Cultura do Algarve.

O ciclo Libertar a Memória decorre uma vez por mês em Sagres, sempre aos sábados, pelas 17h30 durante os meses de junho a setembro, perfazendo 4 sessões, com entrada livre.

Através de escolhas acuradas de filmes e/ou documentários, vamos abordar o tema Patrimónios (des)confortáveis do DiVaM 2023. Decidimos que a melhor maneira de o fazer seria de forma plural e integrada abrindo essas escolhas a um grupo de curadores convidados que, embora com percursos pessoais e profissionais diversos, têm em comum a proveniência direta ou familiar de territórios afetados pela colonização e estão ligados entre si pelo estudo, pensamento, cultura e ação em temas de memória e pós-colonialismo e suas consequências ainda presentes.

O cinema assume-se aqui como um instrumento e linguagem transformadora, de educação e conhecimento daquilo que é a necessária releitura da História e da realidade convencionada por uma ideologia eurocêntrica pré-estabelecida, assumindo aqui o seu lado menos luminoso, tenso e por vezes conflituoso. Olhando os acontecimentos atuais, parece que talvez a História não esteja assim tão bem contada.

Assim teremos os contributos de Gisela Casimiro, Luca Argel, Suzano Costa e Kitty

Furtado que em cada mês serão responsáveis pelo conteúdo a exibir e participam através de uma forma indireta (será uma surpresa) em cada uma das sessões.

Recorrendo a diversas propostas cinematográficas que abordam temas como (des)colonização, escravatura, segregação social, lugares e identidades, formas de organização, dicotomias sociais e culturais, heranças de pós-memórias, abrimos através deste meio, espaço para uma pluralidade de perspectivas e visões alternadas de questões fragmentárias da sociedade tão necessárias como estas que circundam o tema de Patrimónios (des)confortáveis.

Para completar as exibições, haverá também uma curadoria literária da responsabilidade de

Marta Lança e do projecto Buala – livros escolhidos para enquadrar, desafiar e abrir novos

caminhos e consciência para estes temas e que poderão ser adquiridos em cada sessão.

Libertar a Memória é um projeto do Cineclube de Faro, com a coordenação e direção

artística de Luísa Baptista, apoiado pela Direção Regional de Cultura do Algarve / DiVaM –

Dinamização e Valorização dos Monumentos.

Conta com BUALA e a livraria A Internacional como parceiros e com o apoio da Multicópias – Centro de Soluções Gráficas.

A programação detalhada do ciclo e cinema Libertar a Memória poderá ser consultada aqui.

Sábado, dia 24 às 17h30

Entrada livre com pré-reserva: ccf@cineclubefaro.pt

Curadoria: GISELA CASIMIRO

Lugar em Parte Nenhuma (2016) – Portugal, ANI, DOC, 7min

Bárbara de Oliveira e João Rodrigues

Debaixo do Tapete (2023) – Portugal, DOC, 48min

Catarina Demony & Carlos A. Costa

