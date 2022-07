Sagres recebe a mais antiga festa de Astronomia em Portugal

Programa inclui observações noturnas e do Sol, palestras, sessões de planetário, workshops, minicurso de Astronomia e um percurso cultural.

A vila de Sagres está prestes a receber, entre os dias 5 e 7 de agosto, a XVII Astrofesta, a mais antiga festa anual de divulgação de Astronomia em Portugal, que este ano será subordinada ao tema «Os céus de Magalhães, 500 anos depois da primeira viagem de circum-navegação».

O evento é promovido pelo Centro Ciência Viva de Constância, com a colaboração do Museu Nacional de História Natural e da Ciência e dos três Centros Ciência Viva do Algarve (Tavira, Faro e Lagos), contando com o apoio da Câmara Municipal de Vila do Bispo.

Ao longo de três dias, será possível observar o Sol e diversos objetos celestes do céu noturno através de telescópios apropriados, com o apoio e participação de investigadores portugueses em áreas como a Astronomia, a Astrofísica, a História das Ciências e a Arqueoastronomia, bem como de astrónomos amadores que conduzirão grande parte das observações noturnas com os seus telescópios, instalados no Jardim do Infante, em Sagres.

Haverá ainda a possibilidade de assistir a sessões de planetário no Salão da Igreja Paroquial de Sagres e a apresentações de livros de Astronomia pelos próprios autores.