Sagres inaugura mural artístico alusivo ao Festival de Observação de Aves

O novo mural artístico de Sagres assinala do Festival de Observação de Aves e chama a atenção para a importância da avifauna local.

Numa iniciativa da Câmara Municipal de Vila do Bispo com o intuito de assinalar o Festival de Observação de Aves & Atividades de Natureza, a importância local da avifauna e do património natural do concelho, foi criado um mural artístico no Jardim do Infante, em Sagres, com a produção da Avonde – Associação Cultural.

Denominado «Pássaros do Sul», o mural trata-se de uma obra da autoria de Maria Nekh e Malte Oberquelle, artistas plásticos residentes em Vila do Bispo.

Nas palavras dos próprios, «o nosso objetivo para este mural foi o de criar uma peça celebrativa do Festival de Observação de Aves que trouxesse alguma cor e alegria ao Jardim de Sagres. Durante a pesquisa espantou-nos a quantidade de tipos de aves e a variedade de formas e de cores que se observam nesta região».

Nesse sentido, «foi de imediato que ficámos interessados e motivados para que as pessoas que vissem o mural tivessem a mesma sensação», asseguram.

Partido desse pressuposto, «começámos por discutir qual seria a melhor forma de traduzir isto graficamente. Tornou-se claro que teríamos várias aves, muito diversas e coloridas. Queríamos criar algo que tivesse leitura ao longe e de perto», explicam os artistas.

Foi por isso que os autores optaram «por de um lado fazer retratos de aves em perfil, que parecem estar em fila e a interagir entre si, e do outro, aves de diferentes tamanhos, algumas tão grandes que só se vê uma pequena parte do seu corpo, misturadas com manchas de cor que são o seu meio circundante», justificam.