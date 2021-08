Sagres: Centro Expositivo Multimédia dos Descobrimentos abre em 2022

Na Fortaleza de Sagres.

O presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve (CCDR Algarve), José Apolinário, efetuou uma visita de trabalho ás obras em curso na Fortaleza de Sagres, que visam a instalação de um Centro Expositivo alusivo aos Descobrimentos Portugueses.

Promovida pela Direção Regional de Cultura do Algarve, a candidatura inclui a realização de ações de valorização do património, permitindo a sua divulgação e a plena fruição do Monumento Nacional mais visitado a sul do Tejo, respeitando a identidade do lugar e tendo em consideração a necessidade de transmitir este legado material e imaterial às gerações vindouras.

Prevê-se um investimento global de 2,8 milhões de euros, com uma comparticipação de 1.047.641,62 euros em Fundos Europeus geridos pelo Programa Operacional do Algarve – CRESC ALGARVE 2020, provenientes do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER).

Na visita de trabalho, participaram igualmente a Diretora Regional de Cultura do Algarve, Adriana Nogueira, a presidente da Câmara Municipal de Vila do Bispo, Rute Silva, e o Secretariado Técnico do Programa Operacional do Algarve.