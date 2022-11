«Sabe a Mar» evoca sabores e memórias da indústria conserveira algarvia

«Sabe a Mar» lança 2.500 unidades de sardinha em lata, feitas de forma artesanal e embaladas à mão, seguindo uma receita centenária.

Nesta fase inicial, o projeto conta com uma parceria culinária com o chef Hugo Nascimento que desenvolveu receitas exclusivas tendo por estrela a sardinha e uma rubrica nas redes com o humorista David Cristina como protagonista.

«O Aqua Portimão quer prestar homenagem à cidade de Portimão e às suas gentes, raízes e cultura, mas, também, a toda esta região que vive do amor ao mar. Somos ambiciosos e lançamos um projeto de larga escala, ao longo do qual vamos prestar homenagens gastronómicas, artísticas e culturais, valorizando os parceiros, talento e entidades locais. O objetivo é enaltecer o amor que temos ao mar e a todas as histórias que passam entre gerações e que queremos que perdurem nos anos», explica Marta Costa, responsável do projeto.

«Começamos com uma edição limitada e numerada de um produto tão típico da região, a sardinha enlatada com uma receita centenária, para levar o sabor do mar e da tradição conserveira nacional a todos os portugueses. Que outras formas poderá a sardinha ganhar a seguir?», interroga.

É na rua de São Pedro que está localizado o Aqua Portimão, centro comercial da Klépierre, proprietária e gestora de mais uma centena de congéneres na Europa, que há um século operava a Fábrica Boavista, uma conhecida conserveira algarvia.

Hoje, a história e as memórias da morada que partilham são o mote deste projeto. Tal como em outras cidades costeiras do país, as indústrias da pesca e das conservas contribuíram para o desenvolvimento urbano e económico de Portimão.

É sob a memória histórica deixada pela antiga Fábrica Boavista que o Aqua Portimão um produto premium que promete levar a cidade além-fronteiras.

Esta edição limitada surge sob a expressão popular «Que Jête», lançada com o apoio da Câmara Municipal de Portimão e o Museu de Portimão.

Parte das receitas revertem a favor do projeto «Memórias com Sentido(s)» da Associação Alzheimer Portugal.

As sardinhas em lata «Sabe a Mar» estão disponíveis em duas opções, em limão e azeite virgem.

Em breve, as receitas exclusivas do chef Hugo Nascimento, que destacam o sabor da sardinha estarão disponíveis aqui.

Por outro lado, o humorista David Cristina vai percorrer Portimão para conversar com as personagens mais carismáticas e descobrir o sotaque e as expressões locais mais características da identidade local, numa rubrica digital que pode ser conhecida nas redes sociais.

O projeto «Sabe a Mar» terá a duração de três anos, ao longo dos quais vai explorar os diferentes eixos passando pela arte e cultura até à gastronomia.

Para todos aqueles que pretendem puxar a brasa a esta sardinha, basta procurarem as edições no quiosque de informações do Aqua Portimão, disponível por 5 euros, a unidade.