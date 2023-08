Ryanair anuncia nova rota de Faro para Copenhaga a partir de outubro

A Ryanair, companhia lowcost irlandesa, vai ter ligações de Faro para Copenhaga, a partir do mês de outubro, com dois voos semanais.

A companhia aérea irlandesa de baixo custo Ryanair acaba de anunciar uma nova rota a partir do Aeroporto Gago Coutinho de Faro com destino a Copenhaga, capital da Dinamarca.

Como parte do seu programa de inverno IATA 2023 – 2024, a partir do mês de outubro, a nova rota da Ryanair vai contar com duas ligações aéreas entre as duas cidades, sendo que as partidas se vão realizar às segundas e quintas-feiras durante esse mesmo mês.

Já durante o restante período de inverno, passam a realizar-se às segundas-feiras e sábados.

«Estamos muito satisfeitos por trazer ainda mais escolha e valor aos nossos clientes de Faro com a adição desta nova rota para Copenhaga ao nosso calendário de inverno, oferecendo ainda mais opções para planearem as suas férias de inverno», refere Elena Cabrera, diretora da Ryanair para Portugal e Espanha, em comunicado enviado ontem, dia 22 de agosto, às redações.

«A Ryanair continua a oferecer mais conetividade e tarifas mais baixas do que qualquer outra companhia aérea para Portugal», acrescenta ainda a responsável.

Os bilhetes para a nova rota já estão disponíveis para venda e podem ser adquiridos através do website da companhia aérea, disponível aqui.