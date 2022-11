Rui Veloso e Skydive artístico, além do evento Paderne Medieval e Solrir fazem a festa de Passagem de Ano 2022/2023 em Albufeira.

O Cais Herculano foi o local escolhido para a apresentação oficial do programa de Fim de Ano de Albufeira. Diversos convidados e comunicação social estiveram presentes para conhecer os artistas e eventos que marcam a despedida de 2022 e a grande Passagem de Ano.

«Estivemos dois anos sem poder potenciar um dos nossos maiores cartazes turísticos, por motivos relacionados com a pandemia, mas regressamos para manter e reavivar este que é um destino conhecido nesta altura do ano, nacional e internacionalmente», referiu o presidente da Câmara Municipal de Albufeira, José Carlos Rolo.

O autarca frisou que que «quando se atinge um determinado nível de qualidade e atratividade é difícil mantê-lo, mas seguramente que isso vai acontecer». Nessa linha, o edil apelou a que todos apoiem este programa, salientando a importância da Segurança, «pois queremos manter a imagem de um destino seguro, tal como têm contribuído as forças de segurança, como a Delegação Marítima, Associação de Nadadores-salvadores, Proteção Civil, GNR e Bombeiros».

Além de representantes destas entidades estiveram ainda presentes diversos empresários, nomeadamente da APAL – Agência de Promoção de Albufeira, que apoia o evento, nomeadamente através do alojamento.

José Carlos Rolo apelou aos comerciantes para não deixarem as suas casas às escuras nessa noite, a fim de que a cidade seja um símbolo do bom acolhimento.

Já o vice-presidente da APAL, Vitor Vieira, pegando nas palavras do autarca, reforçou este apelo, dizendo que «não obstante de não serem noites rentáveis, é preciso encarar este momento como uma promoção a longo prazo, das suas casas».

Carla Ponte, chefe de Divisão do Turismo, coube a apresentação do Programa da Passagem de Ano, o qual começa logo a 29 de dezembro, com o tradicional Paderne Medieval.

A recentemente classificada como «Aldeia de Portugal» faz pela 14ª vez uma viagem no tempo.

De 29 de dezembro a 1 de janeiro, o centro antigo de Paderne é convertido num cenário do século XIV, com um mercado tradicional, arruadas musicais, cortejos, teatros de fogo, leilões, concertos, recriações históricas, demonstrações de artes e ofícios e comidas tipicamente medievais.

O evento será, à semelhança de outros anos, transmitido em direto na TVI através do programa «Somos Portugal», numa emissão de seis horas, repleta de entrevistas e reportagens sobre todo o concelho.

O festival humorístico Solrir regressa, igualmente, para o adeus a 2022. Abdiás Melo, o famoso humorista brasileiro que ganhou destaque no nosso pais depois de uma entrevista no Aeroporto de Faro, é um dos cabeças de cartaz do festival que acontece no Palácio de Congressos, nos Salgados, de 30 de dezembro a 1 de Janeiro.

A noite da Passagem do Ano foi o grande destaque da apresentação. Depois do sucesso da edição de 2020, onde 180 mil pessoas assistiram a um espetáculo inesquecível do areal da Praia dos Pescadores, o Albufeira Carpe Nox 2023 volta para animar a última noite do ano.

No palco pode esperar-se Rui Veloso, num concerto único com um alinhamento especialmente preparado para esta grande celebração.

O «Pai do Rock Português» junta o seu talento a Tatanka para uma performance inédita, com duetos impossíveis de imitar e recordando os 30 anos de carreira da voz de «Chico Fininho».

A contagem decrescente para as 00h00, parte do palco com uma composição musical do DJ Gualter complementada com um momento piromusical aquático e uma coregrafia aérea de Skydive com luz e pirotecnia, inédito na Europa.

O programa da Passagem de Ano em Albufeira será também apresentado em Lisboa, no próximo dia 7, no Palácio do Governador, do grupo Nau, no centro histórico de Belém.

O programa completo está disponível aqui.