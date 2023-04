Rubrica «Jazz nas Adegas» traz Las Guitarras Locas a Silves

O «Jazz nas Adegas» promove mais um concerto em Silves, este de Las Guitarras Locas, na 6ª edição da rubrica.

No âmbito da rubrica «Jazz nas Adegas», o município de Silves prossegue nos dias 28 e 29 de abril, pelas 21h00, na Quinta do Barranco Longo em Algoz, com a atuação de Las Guitarras Locas.

Las Guitarras Locas regressam aos palcos com um projeto que marcou a década de 1990 no Algarve, assim como um pouco por todo o país, com um espetáculo que consiste num diálogo em palco, entre as guitarras acústicas e guitarra portuguesa de João Cuña, ao longo de diversos temas originais e versões, bem como em vários estilos musicais: Fado, Flamenco, Morna, Jazz, Gypsy Jazz e Tango.

O público terá a oportunidade de disfrutar da sonoridade de Pedro Mendes (guitarra), João Cuña (guitarra) e Ivo Martins (percussão).

Programação 6ª edição do «Jazz nas Adegas»:

-12 de maio (21h00) e 13 de maio (17h00)

Paxá Wines

Analog Music Project

-26 de maio (21h00) e 27 de maio (17h00)

Convento do Paraíso

Manouche Station

O evento é organizado pela Câmara Municipal de Silves e conta com a parceria dos Produtores de Vinhos de Silves aderentes, do Agrupamento de Escolas Silves Sul e da Associação Barmen Algarve.

Os ingressos têm um custo associado de 20 euros (inclui concerto, prova de vinhos do produtor, degustação de tapas de produtos locais, voucher de visita ao Castelo e Museu Municipal de Arqueologia e a oferta de uma garrafa de vinho), encontrando-se já à venda na plataforma BOL, FNAC, Worten, El Corte Inglés e CTT Correios.

A rubrica «Jazz nas Adegas» destina-se a maiores de 18 anos.