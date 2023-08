Rua do Cais acolhe Feira de Antiguidades e Velharias em Tavira

Feira de Antiguidades e Velharias integra o programa «Verão em Tavira» e decorre entre os dias 18 e 27 de agosto, na Rua do Cais.

A Rua do Cais, em Tavira, de 18 a 27 de agosto, vai ser palco da Feira de Antiguidades e Velharias, entre as 19h00 e as 00h00, de segunda a quinta-feira, e entre as 19h00 e as 01h00, às sextas-feiras, sábados e domingos.

Com organização da Câmara Municipal de Tavira, a Feira de Antiguidades e Velharias vai contar com a presença de antiquários de várias zonas do país, numa mostra que tem como objetivo a divulgação e comercialização do objeto antigo, nomeadamente com valor simbólico, artístico e cultural para colecionadores ou simples interessados.

Trata-se de mais uma iniciativa do programa «Verão em Tavira», que prossegue, depois, com o concerto dos Sétima Legião, no dia 23 de agosto, com o grupo a voltar aos palcos passados 40 anos da sua fundação.

Além da Feira de Antiguidades e Velharias, há espaço ainda para, de 30 de agosto a 3 de setembro, mais uma edição da Feira dos Stocks, com diversos espaços comerciais associados, numa iniciativa promovida pela Associação para o Desenvolvimento Integrado da Baixa de Tavira – UAC

E até dia 2 de outubro, na Praça Dr. António Padinha (Jardim da Alagoa), de segunda a quarta, e no Jardim das Palmeiras, de sexta a domingo, há ainda mostras de artesanato, numa organização das associações locais ASTA, Almadra e Albacora.

Para a autarquia, este verão, Tavira afirma-se como a cidade cultural do Algarve, tal como o barlavento noticiou.