RTA prepara seminários para esclarecer sobre apoios às empresas

RTA dá esclarecimentos sobre linhas de apoio, capital de risco e migração laboral no setor do turismo.

O Gabinete de Apoio ao Empresário da Região de Turismo do Algarve (RTA) promove no início do mês de março um ciclo de seminários para esclarecimento sobre as linhas de apoio disponíveis, o financiamento às empresas através do capital de risco e a boa gestão da migração laboral no setor.

No dia 3 de março, quinta-feira, em parceria com o Turismo de Portugal, vai ter lugar um webinar sobre «Linhas de Apoio» para esclarecimento dos empresários da região sobre as linhas de apoio à tesouraria e ao investimento disponíveis para o setor do Turismo.

O evento, que poderá ser seguido nas redes sociais da RTA a partir das 14h30, vai apresentar a Linha Territórios Inteligentes e a Linha Regenerar Territórios do Programa Transformar Turismo, a Linha de Apoio à Qualificação da Oferta, a Linha de Apoio à Tesouraria para Micro e Pequenas Empresas do Turismo – COVID-19 e a Linha de Apoio ao Turismo 2021, estando reservado um momento para o esclarecimento das dúvidas dos empresários.

Depois, no dia 8 de março, terça-feira, também às 14h30, a RTA e a Organização Internacional para as Migrações – Agência das Nações Unidas organizam uma sessão informativa dirigida ao setor privado sobre «Gestão da Migração Laboral no Setor do Turismo», no auditório da Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve, em Faro.

A iniciativa visa debater as vantagens de uma boa gestão da migração laboral para as empresas do setor turístico, bem como apurar as dificuldades e oportunidades que se apresentam nos processos de recrutamento, contratação e integração de trabalhadores estrangeiros, inserindo-se no projeto «Promoção de uma Boa Gestão da Migração Laboral para Portugal», cofinanciado pelo Fundo Asilo, Migração e Integração, pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP). As inscrições estão abertas até dia 4 de março.

Por fim, no dia 10 de março, quinta-feira, às 10h00, decorrerá uma sessão online organizada em conjunto com a Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL) e a Portugal ventures sobre Capital de Risco e a sua aplicação na área do Turismo, especialmente dirigida à Rede Regional de Parcerias de Apoio ao Desenvolvimento Económico e Social do Algarve – Rede INVEST ALGARVE.

Sendo o Capital de Risco uma forma pouco conhecida no mercado para financiamento de projetos, nomeadamente de jovens empresas e startups, esta ocasião servirá para apresentar as suas principais características, de que forma pode ser aplicado no setor do Turismo e exemplos de projetos elegíveis e não elegíveis.