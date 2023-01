Rotary Club de Faro homenageou José Amaro com o prémio carreira 2023

O Rotary Club de Faro homenageou o presidente do Moto Clube de Faro, José Amaro, com o com o prémio carreira 2023.

Todos os anos os clubes rotários homenageiam uma personalidade que se tenha distinguido pelo seu trabalho ao longo da sua vida profissional e que tenha contribuído para o desenvolvimento da comunidade local.

No caso do presidente do Moto Clube de Faro, José Amaro, a escolha surgiu «como evidente e simples uma vez que o trabalho por si desenvolvido à frente desta organização em muito tem contribuído para o desenvolvimento da cidade de Faro, do Algarve e também do país», justifica o Rotary Club de Faro.

«Farense de gema e grande defensor da cidade de Faro e do Clube da Cidade Sporting Clube Farense foi um dos membros fundadores do Moto Clube de Faro tendo assumido o cargo de presidente desde essa altura. A grande Concentração Motard organizada anualmente reúne cerca de 30 mil entusiastas pelas motas e que vêm das mais variadas partes do país e Europa. O trabalho desenvolvido ao longo destes anos não se tem restringido às atividades relacionadas com o motociclismo, mas também têm assumido um caráter social e de apoio a várias instituições de solidariedade de Faro e concelhos vizinhos», acrescenta a entidade.

A homenagem contou com a presença de cerca de 40 pessoas que, num jantar no Hotel Eva Senses, «partilharam algumas histórias e vivências que pessoalmente tiveram com o Moto Clube de Faro e com José Amaro, tendo sido evidenciada a sua grande humanidade e humildade, características que acompanham uma grande capacidade de liderança».