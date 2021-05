Rotary Club de Faro distingue Jorge Leitão com prémio de Mérito

Jorge Leitão recebeu, em 2018, a Medalha de Mérito – Grau Ouro do município de Faro.

O Rotary Club de Faro atribuiu ontem, terça-feira, dia 18 de maio, o seu prémio de Mérito Carreira 2020/2021 a Jorge Leitão, «um humanista de grande espírito cívico e de grande entrega à causa social».

Advogado há mais de 40 anos, Jorge Leitão foi, na década de 70, professor no Liceu Nacional de Faro e também na Escola Tomás Cabreira. Foi Juiz de Instrução Criminal de Faro e em 2009 foi eleito membro da Assembleia Municipal de Faro.

Sempre grande defensor das causas sociais, dedica grande parte do seu tempo ao associativismo de solidariedade social, colaborando com várias instituições como a Provectus, Caritas Diocesana do Algarve e Diocese do Algarve, fazendo parte das direções da Delegação do Algarve da Cruz Vermelha Portuguesa e da AAPACDM – Associação Algarvia dos Pais e Amigos das Crianças Diminuídas Mentais.

Foi distinguido em 2018 com a Medalha de Mérito – Grau Ouro, atribuído pelo município de Faro.

Bruno Lage, presidente do Rotary Club de Faro, referiu no momento da entrega do prémio que Jorge Leitão, «ao longo do seu vasto e rico percurso profissional e da sua vida, teve sempre disponível para ajudar e apoiar os mais necessitados, tendo como único propósito contribuir para um mundo melhor e para uma sociedade mais coesa e justa, pelo que a distinção agora entregue é totalmente merecida».

O Rotary Club de Faro, que este ano completa 60 anos de existência, pertence ao movimento do Rotary International que congrega mais de 35 mil clubes espalhados por todo o mundo, tendo como missão servir o próximo, difundir a integridade e promover a boa vontade, paz e compreensão mundial por meio da consolidação de boas relações entre líderes profissionais, empresariais e comunitários.