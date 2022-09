Rota do Petisco soma 29 estabelecimentos em Albufeira

Rota do Petisco está de regresso a Albufeira para mais uma verdadeira odisseia gastronómica, com 29 estabelecimentos.

A 12ª edição da Rota do Petisco, uma verdadeira odisseia gastronómica, que durante um mês (até 16 de outubro) vai pôr todo o Algarve a petiscar. O evento arranca no dia 14 de setembro.

Este ano, Albufeira tem a maior participação de sempre, com 29 restaurantes aderentes. Refira-se que a Rota vai chegar a 220 estabelecimentos de 11 concelhos algarvios, que prometem fazer as delícias a quem se atrever a embarcar nesta aventura. Adquira já o seu passaporte nos estabelecimentos aderentes do concelho e venha (re)descobrir o Algarve à mesa!

Os restaurantes participantes nesta edição da Rota oferecem um cardápio dos melhores petiscos da região e não só: Cada menu petisco (petisco+ bebida) custa 3,5 euros e o menu doce (sobremesa + bebida) custa 2,5 euros.

Cada estabelecimento pode oferecer, ainda, uma opção vegetariana. Para participar, é necessário adquirir o Passaporte da Rota do Petisco nos estabelecimentos aderentes ou nos Postos de Informação da Rota. O passaporte deve estar sempre à mão, para que possa receber o carimbo de cada um dos estabelecimentos visitados.

Trata-se de uma organização da Associação Teia D´Impulsos, que conta com o apoio de 11 municípios do Algarve: Aljezur, Vila do Bispo, Lagos, Portimão, Monchique, Lagoa, Silves, Albufeira, Loulé, São Brás de Alportel e Tavira.

A iniciativa, que visa promover a restauração e o comércio local, bem como a gastronomia regional algarvia, tem uma vertente solidária, este ano dedicada à Juventude. Assim, no Ano Europeu da Juventude, o valor do passaporte que dá acesso ao evento, €1,5, reverte na totalidade para seis instituições e projetos da região que combatem a discriminação social, racial e/ou de género, promovem a saúde mental dos jovens e impulsionam o voluntariado jovem.

As instituições contempladas são: o Agrupamento de Escolas Eng. Nuno Mergulhão, Âncora – Associação Centro Comunitária de Santa Luzia, CASA – Centro de Apoio ao Sem Abrigo, Casa do Povo de São Bartolomeu de Messines, ECOS – Oficina de Dança Inclusiva e HELP – Apoio ao Cuidador.

Na freguesia de Albufeira e Olhos de Água pode petiscar nos estabelecimentos com as seguintes ementas:

NAU Salgados Dunas Suítes – Restaurante L14 – Francesinha; Gazeto – Salada de Polvo à Algarvia com molho verde; Flavor Café – Rebuçado de Requeijão com doce de abóbora; Olympique – Flammekueche; Sapori Di Gelato – Crepe com bola de baunilha; Just Delicious – Tiborna de Requeijão e abóbora assada; Casinha das Bifanas – Bifana; Veggie Café Albufeira – Chilli Vegano; Gelataria Pozzetti – Gelados Pozzetii; VILA PETRA – Bucha Tapas&Wine Bar – Sibesh – iskbê, por Chef Hugo Martins; Tasca à da Sandra – Moelas; Bom Apetite – Semifrio de lima; Roberto´s Chicken Piri Piri – Entrecosto à Roberto´s; Haja Saúde – Tiras de Choco Frito com maionese de alho; Restaurante Tasca da Xica – Ovos Rotos; Bistro Gastronómica – Supremo de Frango com esmagado de batata-doce; Quinta do Mel – Folhado de queijo de cabra.

Já na Guia o roteiro passa pelo Appetito Pizza Bar com Rolinho de carpaccio trufado; Appetito Pizza Bar – Tortelli al crotacei; Restaurante Cantinho do Almareado; A Casa do Avô – Cogumelos recheados com queijo de cabra e tomilho; Solar das Oliveiras – Rissol de polvo, pelo chef Jorge Santos.

Em Paderne fazem parte da Rota seis restaurantes e snack-bars: Restaurante Snack-Bar Praça Nova – Hambúrguer de Alheira em pão de alfarroba com batata-doce; Restaurante Cantinho do Almareado – Bolinhas de Alheira; Restaurante Veneza – Sopa de Feijão à Montanheiro; Snack-Bar Inês – Carapaus Alimados; Restaurante Snack-Bar Praça Nova – Surpresa de Alheira e Restaurante O Alagar – Tiborna à Alagar.

Refira-se que, além do menu petisco, do menu doce e da opção vegetariana, os comensais podem, ainda, optar por mais três modalidades: a Rota dos chefs, onde é possível experimentar pratos de autor, com a reinvenção de produtos locais, a Rota do Mundo, para saborear as iguarias de outros países e a Rota da Memória, que dá a conhecer as receitas dos nossos avós e os pratos de tacho dos almoços em família.