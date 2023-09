Rota da Dieta Mediterrânica vai passar por Faro com atividades práticas

Com atividades gratuitas, que vão desde artesanato a gastronomia, a Rota da Dieta Mediterrânica por Faro, acontece de 26 e 27 de setembro.

Aberta a toda a comunidade, a Rota da Dieta Mediterrânica marca presença em Faro, amanhã, terça-feira, dia 26 de setembro, e no dia seguinte, quarta-feira, 27 de setembro, numa celebração a realizar-se no Museu Regional do Algarve e na Praça da Liberdade.

No primeiro dia, o evento terá como horário das 10h30 às 18H00, sendo que para o dia seguinte, o horário é o das 10h00 às 17h00.

Para esta Rota da Dieta Mediterrânica por Faro estão marcadas atividades práticas, ao longo dos dois dias do evento, contando com o «Contador de Histórias», para toda a família e visitas orientadas bi-lingues pela cidade antiga de Faro, com o percurso entre o Museu Municipal e o Museu Regional do Algarve, onde haverá ainda uma mostra de artesãos e produtores locais.

No programa encontram-se ainda demonstrações gastronómicas com o chef Rui Palma, que trará consigo as receitas do Risotto de Lingueirão e Amendoada de Cação.

Haverá ainda ateliers, gratuitos mas com limitação de vagas, de artesanato com trabalho de cana e de empreita, oficinas de danças e músicas tradicionais.

Este evento insere-se também nas comemoração do Dia Mundial do Turismo, no dia 27 de setembro, onde o Museu Regional de Faro e o Museu Municipal de Faro têm entradas gratuitas.

Este é um certame organizado pela Associação In Loco, promotor do projeto +Algarve, apoiado pelo CRESC 2020 e pela Câmara Municipal de Faro, parceiro e membro desde a primeira hora.

Recorde-se que a Rota da Dieta Mediterrânica é uma comunidade de empresas e entidades unidas para a valorização da Dieta Mediterrânica e que assumem com orgulho e determinação a missão de organizar e proporcionar a todos os turistas e visitantes as melhores experiências sensoriais e emocionais, para que se possa conhecer e desfrutar deste estilo de vida milenar, reconhecido como Património Cultural Imaterial da Humanidade pela UNESCO.

As atividades de oficinas de artes e ofícios e as visitas orientadas são gratuitas mas requerem uma inscrição prévia, que pode ser realizada aqui, página onde também se pode consultar o programa completo.