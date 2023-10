Rota da Dieta Mediterrânica passa por Portimão no sábado

A Rota da Dieta Mediterrânica por Portimão é uma celebração festiva do estilo de vida mediterrânico, aberta a toda a comunidade, no sábado, dia 7 de outubro.

As empresas e entidades que integram a Rota da Dieta Mediterrânica (RDM) marcarão a sua presença em Portimão, no evento «RDM por Portimão», evento que se irá realizar na Mexilhoeira Grande, no sábado, dia 7 de outubro, das 16h00 às 0h00.

O evento «A nossa cultura sai à rua» organizado pela Câmara Municipal de Portimão, com a produção e implementação do Museu de Portimão e da Junta de Freguesia da Mexilhoeira Grande, conta este ano com a colaboração da Associação In Loco, dinamizadora da Rota da Dieta Mediterrânica e da atividade.

Com o apoio das empresas e entidades associadas ao projeto, o evento tem o intuito de reconhecer e promover o estilo de vida mediterrânico, a produção local e a identidade cultural mexilhoeirense. As atividades práticas são realizadas ao longo do dia contando com várias artes, saberes e sabores ao vivo.

A RDM estará também presente com demonstrações gastronómicas, com o chef Rui Palma, que trará consigo as receitas de Migas de Batata Doce e Atum Brazeado, com o intuito de demonstrar como é fácil aprender a fazer e saborear os sabores antigos com toques da atualidade.

Haverá ainda ateliers gratuitos, mas com limitação de vagas, de artesanato «De trapilhos com trapilhos», uma atividade que conta com a organização da Associação In Loco em conjunto com o Lar S. José de Alcalar.

Haverá ainda uma mostra de artesãos de cortiça «Cortiça e Cucharrinhos» com o Sr. Adelino Correia, que contará toda a história do Mundo da Cortiça e da produção de «Cucharrinhos», bem como a oficina de dança «Vamos dar um Pézinho» com o Rancho Folclórico da Figueira, que convidam os participantes a conhecer melhor o rico folclore algarvio.

O evento é organizado pela Associação In Loco, promotor do projeto «+Algarve, um estilo de vida mediterrânico», apoiado pelo CRESC 2020, em parceria com a Câmara Municipal de Portimão, a Junta de Freguesia da Mexilhoeira Grande e o Museu de Portimão.

A Rota da Dieta Mediterrânica é uma comunidade de empresas e entidades unidas para a valorização da Dieta Mediterrânica e que assumem com orgulho e determinação a missão de organizar e proporcionar a todos os turistas e visitantes as melhores experiências sensoriais e emocionais, para que possa conhecer e desfrutar em profundidade deste estilo de vida milenar, reconhecido como Património Cultural Imaterial da Humanidade pela UNESCO.

As atividades de oficinas de artes e ofícios são gratuitas, mas requerem uma inscrição prévia.