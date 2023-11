«Rota Al-Buhera» junta cerca de 400 atletas em maratona de BTT

Albufeira volta a ser palco da oitava edição da Maratona de BTT «Rota Al-Buhera» que está agendada para dia 19 de novembro.

No próximo domingo, dia 19 de novembro, o município de Albufeira e o Clube BTT Amigos de Albufeira realizam a 8.ª edição da Maratona BTT «Rota Al-Buhera».

O programa tem início às 09h00, com partida e chegada na Praça dos Pescadores. A prova mantém o formato de maratona e meia maratona, com os participantes a percorrem 60 e 40 quilómetros, respetivamente, passando por diversas zonas do concelho e da região.

O programa da competição integra, igualmente, um percurso de passeio de 25 quilómetros que dá a conhecer a paisagem natural, do litoral ao barrocal, de Albufeira.

O evento está aberto a todos os participantes, desde que não tenham qualquer limitação física impeditiva da prática desportiva.

As classificações e os prémios são atribuídos aos vencedores por escalão, numa cerimónia protocolar de pódio, às 14h00. No mesmo dia acontece o 2.º Troféu Gravel Rota Al-Buhera. A prova de 70 quilómetros GPS arranca, de igual forma, às 09h00, na Praça dos Pescadores.

Como já é habitual, a prova é de cariz solidário, sendo que a receita apurada com o valor do almoço entre todos os participantes reverte na íntegra para a CASA – Centro de Apoio ao Sem-Abrigo de Albufeira.

José Carlos Rolo, presidente da Câmara Municipal de Albufeira, afirma que «esta prova volta a ser uma importante manifestação do empenho do município na promoção do concelho através do Desporto e da atividade física, valorizando a candidatura da autarquia a Cidade Europeia do Desporto 2026».

Cristiano Cabrita, vice-presidente da autarquia, revela que «a Maratona de BTT «Rota Al-Buhera» é um momento desportivo de extrema importância para a autarquia, não só por ser uma demonstração das condições estruturais e de logística do município para o desenvolvimento deste tipo de provas nacionais, levando o bom nome de Albufeira além-fronteiras, bem como, potencia e favorece o Turismo Desportivo nesta altura do ano».

As inscrições, para qualquer um dos percursos, devem ser feitas online (aqui) e têm os seguintes valores: 14,00€ para participar na prova; 22,00€ para os participantes que queiram incluir o almoço posterior à prova e 12,00€ para os acompanhantes dos atletas.

Para mais informações, consulte o regulamento (aqui), e-mail (cbttaa@gmail.com) ou ainda através dos contactos telefónicos (912 686 868 / 918 204 526).