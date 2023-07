Rota Acessível de Portimão está a ganhar cor na Rua Direita

A Rota Acessível de Portimão está a ser alvo de trabalhos artísticos da associação cultural P.O.IS!, com o objetivo de dar cor à Rua Direita.

Os 150 metros do trajeto cinzento da Rota Acessível de Portimão que serve a Rua Direita já estão a ganhar vida nova e a transformar-se num autêntico caleidoscópio de cores, através da criação de um fresco com formas inspiradas na paisagem e luminosidade da região.

Este projeto inovador, intitulado «A Rua Direita em Festa», marca o início da associação cultural P.O.I.S! – Palco das Ondas Invisíveis Studio e foi idealizada pela jovem francesa Charlotte Mohns, conhecida no meio artístico por Caïros, que conta com a colaboração dos compatriotas Kamille Bobeau e Gaspard Kyriacopoulos, prevendo-se que seja inaugurado às 19h00 de terça-feira, dia 25 de julho.

Para o efeito, os jovens trabalham com cores padrão inspiradas no logótipo em espiral do município de Portimão, de onde se destacam os tons terracota das falésias e das telhas, entrelaçados com os azuis do mar e do céu algarvio, sendo utilizadas tintas endurecidas com poliuretano, o que permitirá maior resistência e durabilidade.

Segundo Caïros, «o objetivo do projeto na Rota Acessível, patrocinado pela Junta de Freguesia de Portimão e com apoio logístico da Câmara Municipal de Portimão, é o de alegrar o centro histórico da cidade, mesclando as formas da natureza e da arquitetura que compõem a sua essência, no sentido de o tornar mais atrativo para residentes, comerciantes e turistas».

«Esta será a primeira fase de algo mais ambicioso, pois a ideia é alindar toda a Rota Acessível de Portimão, contando também com a colaboração de artistas locais, de forma a dinamizarmos a oferta cultural e o tecido económico», afirmou a artista, recente autora de um mural em Marselha.

«A cidade mais fixe do mundo»

A associação sem fins lucrativos P.O.I.S!, nascida da visão coletiva de arquitetos, artistas, comerciantes e jovens de Portimão, tem como objetivo «impregnar a cidade de felicidade», por meio de intervenções e eventos no espaço público.

«Sob o lema Juntos, vamos tornar Portimão a cidade mais fixe do mundo!, o nosso trabalho dentro da associação é voluntário, mas acreditamos no impacto positivo que podemos trazer e estamos determinados a dar vida às nossas ideias», sublinha ainda Caïros.

Uma Rota Acessível pioneira

Recorde-se que, inaugurada em 2010, a Rota Acessível de Portimão foi pioneira a nível nacional e uma das primeiras na Europa, resultando da aposta municipal ao nível da inclusão social, com a eliminação das barreiras arquitetónicas existentes no centro administrativo da cidade.

Com um percurso contínuo superior a cinco km, desobstruído e devidamente sinalizado, a rota envolveu um investimento autárquico na ordem dos 300 mil euros, permitindo aos frequentadores chegar facilmente aos pontos principais de Portimão (serviços públicos, pontos turísticos e zona comercial), com a ajuda de sinalética apropriada.