Rolo exigiu à tutela reforço de meios de emergência médica em Albufeira

José Carlos Rolo reuniu com a secretária de Estado da Promoção da Saúde, onde detalhou as preocupações do executivo de Albufeira em relação aos meios de emergência.

O presidente da Câmara Municipal de Albufeira, José Carlos Rolo, está preocupado com a resposta dos meios de emergência médica no concelho.

«São necessárias mais ambulâncias e devidamente equipadas para darmos resposta a uma população crescente, quer a residente, quer a flutuante», diz o autarca, que na passada semana reuniu com a secretária de Estado da Promoção da Saúde, com o presidente do INEM e com o presidente da ARS Algarve.

Dessa mesma reunião, resultou uma deslocação do autarca a Lisboa, à Secretaria de Estado da Promoção da Saúde, para apelar à tutela a atenção para «um problema que tem vindo a preocupar, de modo premente, a agenda do executivo»

«É urgente o reforço de ambulâncias em Albufeira, bem como de pessoal especializado, para dar resposta às necessidades crescentes. Não tarda temos mais um verão, onde o número de visitantes cresce exponencialmente. Por outro lado, as Jornadas Mundiais da Juventude não serão um fenómeno de turismo apenas em Lisboa, mas em todo o país e é de esperar que tal acontecimento venha a resultar num acréscimo ainda mais significativo de pessoas no nosso concelho. Vir a Portugal em pleno verão e não visitar o Algarve, é, para muitos, o mesmo que ir às Jornadas Mundiais da Juventude e não ver o Papa», refere José Carlos Rolo.

O autarca tem vindo a solicitar aos poder central «mais e melhores meios de emergência médica», pelo menos desde o ano passado.

Em Lisboa, o edil de Albufeira expôs a Margarida Tavares, secretária de Estado da Promoção da Saúde, as suas preocupações nesta matéria, exigindo medidas.

«É uma exigência legítima. Da nossa parte, estamos abertos a colaborar com o governo, pois na realidade, o que que tem sido feito nesta área não é o suficiente. Não se pode fazer operações de maquilhagem nesta matéria», afirmou na capital.

Em causa «está a vida humana e, consequentemente, a imagem de um país e de uma região que se sustenta a partir de uma ideia de boa hospitalidade e de segurança também na saúde», fez questão de reiterar José Carlos Rolo, destacando ainda as preocupações quanto aos números de ambulâncias, respetivos equipamentos e recursos humanos.

E «com um grande lamento ouvimos recorrentemente na comunicação social casos de que, literalmente, pessoas perdem a vida pelo caminho, devido à elevada demora» no socorro.

Após a reunião em Lisboa, José Carlos Rolo recebeu, na passada semana, nos Paços do Concelho, a visita da secretária de Estado da Promoção da Saúde, que se fez acompanhar de Luís Meira, presidente do INEM – Instituto Nacional de Emergência Médica e por Paulo Morgado, presidente do conselho diretivo da ARS Algarve.

O autarca mostrou-se agradado pelo empenho da secretária de Estado da Promoção da Saúde, quer pelo modo como acatou as suas preocupações, quer no facto de se ter deslocado a Albufeira juntamente com outros responsáveis da sua tutela.

Este passo, segundo o próprio, «é mais um e o diálogo vai continuar, pois é um assunto que faz parte das minhas preocupações diárias. Olhar os problemas de frente e não termos a possibilidade de dar resposta, é muito frustrante. Acima de tudo, porque está, acima de qualquer interesse económico, a vida humana».

O presidente da Câmara Municipal diz-se expectante quanto aos referidos governantes «tudo poderem fazer para solucionar os problemas que neste momento assolam o executivo de Albufeira, e o quanto antes».