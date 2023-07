Rolling Loud: Polícia Marítima detém traficante na Praia da Rocha

Unidade Central de Investigação Criminal da Polícia Marítima detém um homem, suspeito de traficar droga no Rolling Loud.

Os elementos da Unidade Central de Investigação Criminal (UCIC) da Polícia Marítima detiveram ontem, 05 de julho, um homem por posse de estupefacientes no primeiro dia do festival Rolling Loud, que decorre até dia 7 de julho, na Praia da Rocha, no concelho de Portimão.

No exterior do recinto, a Polícia Marítima detetou dois homens suspeitos de terem na sua posse material estupefaciente.

Ao serem abordados, confirmou-se a existência de vários produtos estupefacientes na sua posse, tendo os elementos da UCIC apreendido todo o material estupefaciente, nomeadamente cocaína, haxixe, ecstasy, marijuana, anfetaminas e óxido nitroso.

Foi contactado o Ministério Público, tendo os elementos da Unidade Central de Investigação Criminal da Polícia Marítima detido um dos suspeitos, que será presente a tribunal.

O outro homem, por não deter na sua posse material em quantidade suficiente para ser detido, foi constituído arguido e sujeito a termo de identidade e residência.

Esta ação contou ainda com a colaboração de elementos do Comando-local da Polícia Marítima de Portimão e do Grupo de Ações Táticas (GAT) da Polícia Marítima.