Rolling Loud: «maior festival de hip-hop do mundo» regressa a Portimão

O festival Rolling Loud Portugal regressa esta semana à Praia da Rocha, em Portimão, para três dias de muita animação e hip-hop.

A Praia da Rocha, em Portimão, volta a servir de palco a mais de 60 artistas que, desta vez, atuam no Rolling Loud Portugal, descrito pelos organizadores como «o maior festival de hip-hop do mundo».

Este festival, que se decorre de 5 a 7 de julho e conta com atuações de mais de 60 artistas, realiza-se desde 2015 em diversos continentes entre os quais Ásia, América e Austrália, tendo chegado à Europa pela primeira vez em julho do ano passado.

Como a organização do Afro Nation e do Rolling Loud é a mesma, também o recinto serve para ambos e, em comum, têm ainda o facto de prometerem os «melhores artistas» que se farão acompanhar pelos cabeças de cartaz Travis Scott, Playboi Carti e Meek Mill.

A banda portuguesa Wet Bed Gang e o rapper ProfJam representam Portugal na edição deste ano do Rolling Loud, um evento que não só oferece muita música como noites quentes, com o mar a apenas alguns metros de distância.

«Liderado pelos seus fundadores Matt Zingler e Tariq Cherif, o Rolling Loud é o festival de rap mais poderoso da história e tem como missão levar o melhor aos seus fãs de todo o mundo tornando-se cada vez mais ambicioso dia após dia», revelou a organização ao barlavento ao salientar que a edição de 2023 «é um pilar importante na enorme expansão internacional do festival».

O primeiro dia contará com as aguardadas atuações de Travis Scott, Central Cee, Latto, Lil Uzi Vert, T-Rex e muitos outros que abrem os dois palcos para os artistas que, no segundo dia, quinta-feira, vão fazer com que o ambiente na Praia da Rocha fique ainda mais quente.

No dia 6, quinta-feira, a festa continua com Playboi Carti, Kodak Black, Glorilla, Gucci Mane e Nines, juntamente com mais de uma dezena de artistas. Será Meek Mill a fechar os três dias de alegria e animação assim como D-Block Europe, Russ Millions, Lil Durk e muitos mais.

A primeira edição do festival norte-americano em Portugal estava prevista para 2020, mas foi reagendada devido à pandemia da Covid-19. Após dois anos, finalmente aconteceu o tão esperado evento que traz, este ano, os populares rappers Tay Money e Xavier Wulf.

De momento, é ainda possível adquirir bilhetes VIP e de Entrada Geral para este evento exclusivo para maiores de 18 anos.