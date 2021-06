«Roadshow» leva Empreendedorismo e Inovação Empresarial a VRSA

Iniciativa passa por vários concelhos do Algarve.

O oitavo evento do «Algarve RESTART Innovation – Roadshow de Empreendedorismo e Inovação Empresarial» realiza-se na próxima quarta-feira, dia 23 de junho, em Vila Real de Santo António (VRSA), no Centro Cultural António Aleixo, a partir das 10h00.

O objetivo desta iniciativa passa por contribuir para o processo de retoma económica do Algarve. Na base da mesma está a união de esforços entre a Associação Nacional de Jovens Empresários (ANJE), a Divisão de Empreendedorismo e Transferência de Tecnologia da Universidade do Algarve (CRIA) e a Associação Empresarial da Região do Algarve (NERA).

O Roadshow contempla um dia aberto (manhã e tarde) com workshops e palestras de sensibilização e promoção da inovação e internacionalização empresarial.

Haverá também uma mesa redonda na qual se pretende traçar um retrato socioeconómico que permita avaliar o impacto provocado pela pandemia no concelho de VRSA, bem como identificar estratégias de apoio à sua recuperação económica.

Os 16 eventos do Roadshow Autárquico decorrem num modelo híbrido – presencial, para um número limitado de participantes, e também online, com transmissão em direto de alguns momentos do evento.

Esta iniciativa está a percorrer os vários concelhos do Algarve ao longo dos meses de maio e junho, realizando um conjunto de atividades de promoção do empreendedorismo e apoio à atividade das start-ups e empresas algarvias, em parceria com as autarquias, neste caso com a de VRSA e também com o IEFP, IAPMEI e CCDR Algarve.

A ação insere-se no âmbito dos projetos Restart Algarve e Inova Algarve 2.0, cofinanciados pelo CRESC Algarve 2020 | Portugal 2020. A inscrição pode ser efetuada aqui.