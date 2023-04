Evento «Roads to Wine» faz provas em cinco adegas algarvias a partir de Portimão, de 6 e 7 de maio.

No fim de semana de 6 e 7 de maio, a zona ribeirinha de Portimão vai ser o ponto de partida do primeiro autocarro Hop On Hop Off do Algarve, que levará os passageiros inscritos no evento «Roads to Wine» a participarem nas provas de vinho agendadas para a Quinta da Penina, Quinta dos Santos, Quinta dos Vales, Arvad Wines e Morgado do Quintão.

Com saídas junto ao Clube Naval de Portimão entre as 14h00 e as 19h00, dois autocarros elétricos da Vamus Algarve levarão os participantes a visitar as empresas aderentes da iniciativa, onde poderão fazer duas degustações por adega.

«O nosso objetivo é mostrar a cultura vitivinícola da região e fornecer aos participantes um fim de semana divertido e inesquecível, explorando algumas das melhores vinhas que o Algarve possui, sem terem que se preocupar com o transporte», considera Maria Loureiro de Lemos, em representação da Travia – Natural Wines & Food, entidade coorganizadora dos passeios.

Nas palavras de Luís Matos Martins, CEO dos Territórios Criativos, coorganizadora do evento, «queremos que este primeiro Hop On Hop Off de vinho do Algarve seja uma forma descontraída e sustentável de continuar a alavancar as potencialidades e a diversidade do território algarvio».

O Grupo Barraqueiro, um dos principais parceiros deste evento, assume, desde há muito, a inovação e a sustentabilidade como fatores críticos de sucesso, conforme sublinha Ricardo Afonso, administrador da EVA Transportes, empresa integrante do grupo: «a reconversão da frota de autocarros elétricos em redes urbanas, atualmente em curso, permite aliar o entretenimento, o enoturismo, a mobilidade e a sustentabilidade e esta iniciativa assenta nas nossas preocupações ambientais e no compromisso que temos no âmbito do desenvolvimento dos territórios onde atuamos».

O evento «Roads to Wine» também conta com o apoio da Câmara Municipal de Portimão, que visa estimular o enoturismo, aliado à sustentabilidade ambiental e à condução responsável.

Os bilhetes custam 20 euros por pessoa e estão à venda no website do evento.