«Roadart – Design em Movimento» também desfila por Portimão

Fim da 1ª edição do Projeto Roadart – Design em Movimento será em Portimão, com um desfile de viaturas decoradas pela cidade e uma entrega de prémios em Alvor.

O projeto «Roadart – Design em Movimento» vai no próximo domingo, dia 24 de outubro, até Portimão para «celebrar a genialidade e a inovação conferida ao património português», com a entrega de quatro prémios monetários aos designers e obras mais votadas num concurso decorrido nas redes sociais. A cidade vai também receber o segundo desfile Roadart, às 17h00, e será palco da terceira exposição do projeto.

«Com o agradecimento especial à Câmara Municipal de Portimão e à Junta de Freguesia de Alvor», a organização explica que «o desfile, com todas as viaturas decoradas, irá passar pelas ruas da cidade algarvia entre a Avenida Tomás Cabreira e a Zona Ribeirinha de Alvor».

Esta última localização será o cenário da exposição que irá decorrer ao longo de duas horas – entre as 17h30 e as 19h30 –, mais precisamente no largo entre as cabanas dos pescadores e o Restaurante Restinga.

Às 19h00 está prevista a entrega dos Certificados de Prémio e Participação a todos os designers e representantes das Empresas de Animação Turística integrantes do projeto – Happy Van, Tuk Tuk Andrade, Portitours, Zebra Safari Tours e Extremo Ambiente.

Também será possível conhecer os designers, bem como saber mais sobre a inspiração que motivou cada uma das criações artísticas.

Os quatro artistas com as obras mais votadas nas redes sociais são Fernando Madeira, mais conhecido por «Phermad», a arrecadar o primeiro prémio com a obra «Algarve, uma Força da Natureza», aplicada numa carrinha Ford cedida pela empresa Portitours; no segundo lugar está Patrícia Rodrigues, com a sua obra «Expressões Portuguesas Há Muitas» aplicada num Jipe Land Rover Defender, também cedido pela empresa Portitours; em terceiro lugar queda-se o graffiter albufeirense ASUR, com a sua obra «Algarve Algarvio» aplicada numa carrinha Volkswagen cedida pela Empresa Happy Van e, por fim, em quarto lugar, fica a artista Gorete Matias, com a sua criação «Hora de Viajar» aplicada num Tuk-Tuk cedido pela Tuk Tuk Andrade.

A exposição e desfile serão realizados em consonância com todas as recomendações da Direção-Geral de Saúde, «pelo que serão cumpridas à regra todas as indicações», garante a organização.

Iniciado nos primórdios do verão de 2021, o «Roadart – Design em Movimento» tem vindo a promover, ao longo de quatro meses, «o vasto e rico património português através da decoração de viaturas de animação turística que têm circulado pela região do Algarve, transportando as obras propostas por jovens designers sob o tema Símbolos de Portugal», detalham os responsáveis.

Dado o sucesso desta edição, os organizadores afirmam que «está a ser planeada uma 2ª edição do projeto cujo objetivo é o alargamento territorial para lá das fronteiras do Algarve».

Para além desta abrangência de outras autarquias e regiões do país, «é também pretendido alargar o projeto a outras expressões artísticas e formas de arte urbana». Assim, «para o futuro estão identificadas três áreas de atuação: a continuidade do projeto atualmente em vigor, através da decoração de viaturas com obras de designers, tendo por base o património nacional, regional e local; o levantamento do portefólio de vários artistas e obras de arte urbana visíveis em vários municípios, tendo em vista a criação de conteúdos a elas associados (criação de circuitos culturais disponíveis para visitantes, turistas e Empresas de Animação Turística) e, por fim, a elaboração de um plano estratégico para a divulgação e promoção online de atividades, eventos e tours associados a artes visuais como a pintura, ilustração, fotografia, artesanato, entre outras», conclui a equipa coordenadora do «Roadart – Design em Movimento».