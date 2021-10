«Roadart – Design em Movimento» desfila entre Quarteira e Vilamoura

Dois meses após a exposição inaugural decorrida em Albufeira, o projeto «Roadart – Design em Movimento» vai andar pelas ruas de Quarteira e Vilamoura.

A iniciativa, que decorre desde julho, vai ter Vilamoura como palco principal da sua próxima exposição no próximo domingo, dia 10 de outubro, com desfile marcado para as 17h00.

Pelas ruas poderão ser vistas todas as viaturas decoradas no âmbito do projeto, desde Tuk-Tuk a jipes Land Rover Defender, bem como uma carrinha Volkswagen «Pão-de-Forma».

O desfile decorre entre a Avenida Infante de Sagres, em Quarteira, até ao Estacionamento em frente ao Hotel Vila Galé Ampalius, em Vilamoura. E é neste último cenário que estacionará a exposição, entre as 17h30 e as 19h30, onde poderão ser apreciadas todas as obras aplicadas nas viaturas de transporte turístico, cuja atividade se desenvolve em torno da região do Algarve.

Estas atividades serão realizadas seguindo todas as recomendações da Direção-Geral de Saúde para contenção da pandemia.

Integrados no projeto estão também sete designers que contribuíram, segundo a organização, «com a sua ampla e criativa visão dos símbolos de portugal, mote que é a base do projeto Roadart e que valeu a aplicação das suas obras nas viaturas de transporte turístico».

Entre os artistas existem algarvios mas, também, outros de várias regiões do país, como Setúbal e Coimbra. São eles ASUR, Bruno Boto da Cruz, Fernando Madeira «Phermad», Gorete Matias, João Matias, Liliana Barata e Patrícia Rodrigues.

Nas palavras dos organizadores, estas iniciativas têm «como derradeiro objetivo não só valorizar a cultura portuguesa e o talento de todos os jovens associados ao projeto mas, também, valorizar a região algarvia, demonstrando que é muito mais do que um destino de praia. Adicionámos ainda a divulgação das atividades e ofertas de todos os operadores turísticos que aceitaram integrar o projeto, ao ceder as suas viaturas para a aplicação das obras desenvolvidas pelos designers».

Para além disso, o Roadart «estabelece uma conexão e relação colaborativa mais próxima entre os vários agentes locais, algo tido em conta aquando da conceção de todo o projeto. Muito mais do que proceder à valorização da identidade e cultura portuguesa junto das populações locais, o projeto tem como objetivo a promoção da cultura local e nacional junto de todos aqueles que visitam a região, de forma inovadora, criativa e acima de tudo, diferente».

Associadas ao Projeto Roadart – Design em Movimento estão cinco empresas de animação turística da região algarvia – Happy Van, Tuk Tuk Andrade, Portitours, Zebra Safari Tours e Extremo Ambiente.

Os responsáveis pelo projeto deixam ainda «um agradecimento especial à Câmara Municipal de Loulé e à Inframoura». O «Roadart – design em movimento» decorre no âmbito da candidatura ao Programa Garantir Cultura pela Geoflicks, Lda, com apoio do COMPETE 2020, PORTUGAL 2020 e Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.