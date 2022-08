Ritmos do Jazz aquecem tardes dos domingo de agosto em VRSA

«Guadiana Jazz» regressa ao jardim da Avenida da República, em Vila Real de Santo António, para animar os finais de tarde dos domingos de agosto.

Num ambiente descontraído, onde o rio é o cenário principal, esta iniciativa – que já conta com um público fiel – apresenta Nebuchadnezzar Group (14 de agosto), João Frade Jazz Trio (21 de agosto) e Papa Dragon (28 de agosto), com concertos sempre às 19h00, em frente à capitania, de entrada gratuita.

O Nebuchadnezzar Group formou-se em 2014, quando Cláudio Alves é convidado para integrar o projeto já iniciado por João Ferreira, Hugo Santos e Maximiliano Llanos. Desde então, o grande objetivo dos Nebuchadnezzar Group é a criação de música original sem barreiras estilísticas, tendo a improvisação como elemento constante nas suas composições e atuações ao vivo.

A instrumentação utilizada pelo grupo potencia uma grande variedade de abordagens estilísticas dentro do universo do jazz e da música improvisada. Ao longo do concerto, encontramos diferentes pontos de partida de outras paragens como o Rock, o Drum and Bass ou mesmo a música étnica que, através da interpretação individual e da improvisação coletiva, exploram a criatividade.

Já João Frade é um músico algarvio com um percurso pleno de participações em alguns dos projetos mais relevantes desenvolvidos em Portugal e não só, ao lado de nomes como Maria João e Mário Laginha, Mariza, Pedro Jóia, Lura, Jorge Pardo ou Munir Hossn.

Acompanha Mariza nos seus concertos e conta já com inúmeros prémios conquistados ao longo da sua carreira, incluindo o de campeão mundial de acordeão. Carrega consigo a herança musical do acordeão algarvio e de todos os géneros musicais ligados ao instrumento da região, como são o caso do Corridinho, Bailes de Roda, Zagorrina, entre outros.

Papa Dragon é um projeto concebido pelo músico José Vieira, dispondo de um EP de cinco temas originais gravado em pleno confinamento, tendo os músicos participantes gravado as suas partes nas respetivas residências.

A música praticada envolve uma estética neo-soul com ritmos pujantes de rock, albergando sonoridades disponíveis na música jazz. Num ambiente performativo, o grupo apresenta-se ao vivo através de um power trio composto por José Vieira, na Guitarra, João Melro, na Bateria, e Luís Henrique, no Baixo.

Esta é uma iniciativa desenvolvida pela Câmara Municipal de Vila Real de Santo António, em parceria com as associações e coletividades locais.