Ricardo Teodósio e José Teixeira vencem a Taça de Portugal de Ralis no Rallye Casinos do Algarve. Prova foi marcada por uma grande presença de público.

Uma grande massa humana acolheu durante dois dias a festa dos ralis no Rallye Casinos do Algarve, levado a cabo nos municípios de Lagoa, Lagos, Monchique e Portimão e assistiu ao triunfo de Ricardo Teodósio e José Teixeira ao volante de um Hyundai I20 Rally2.

A dupla algarvia dominou de fio a pavio, vencendo a qualifying stage e sendo assim os primeiros na estrada, vindo a vencer todas as classificativas da prova e ainda dando um enorme espetáculo a quem assistiu in loco ou nas transmissões online das Super Especiais de Lagos e Portimão no Facebook do Clube Automóvel do Algarve.

A luta pelos restantes lugares do pódio deu-se entre a estrela portuguesa do MotoGP Miguel Oliveira (acompanhado por Carlos Magalhães) no outro Hyundai I20 Rally2 e a dupla Carlos Martins/Daniel Amaral em Citroen C3 R5, com estes a levarem a melhor no segundo dia de prova.

Nota para a positiva estreia dos algarvios Márcio Marreiros/Ricardo Barreto ao volante de Skoda Fabia R5 e ainda da prestação de Carlos Fernandes/Valter Cardoso, vencedores da categoria X3 e que ainda se chegaram a imiscuir entre os carros da categoria máxima.

Nota também para a vitória entre as duas rodas motrizes para Renato Pita/Rui Moreira ao volante de um Peugeot 208 Rally4, ganhando também o grupo RC4, seguido de Fábio Santos/Ricardo Sismeiro (primeiro entre os X1), Mário Castro/Ricardo Cunha (primeiro entre os P2).

Os jovens Gonçalo Henriques/António Santos foram os primeiros entre os RC2N e António Gago/Paulo Amorim foram os sobreviventes entre os Clássicos, com o bonito Ford Escort RS2000 com preparação de Gr.1. Referir ainda as participações dos jovens Carlos Marreiros Jr. (16 anos!), ainda a levar o troféu de terceiro lugar nos X1 e de Filipa Tintim, que ganha o grupo X7 e fica à frente do pai, o experiente Vasco Tintim, em carros semelhantes.

Já Gonçalo Rodrigues, vencedor da categoria P3, terminou em 10° lugar à geral na sua estreia nos rallys. O piloto veio da competição automóvel de circuitos, onde participou no troféu FEUP com FIAT Punto e/ou Alfa Romeo 156 e no Campeonato Nacional de Velocidade com um protótipo Radical SR3.

O Rallye Casinos do Algarve é uma organização do Clube Automóvel do Algarve, sob a égide da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting, com o apoio da Solverde Casinos e Hotéis, dos municípios de Lagoa, Lagos, Monchique e Portimão, e ainda do Medronhito do Caldeirão.