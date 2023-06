Ria Shopping de Olhão está a ganhar uma nova vida e mais visitantes

O Ria Shopping, centro comercial em Olhão, está a ser alvo de uma reestruturação há três anos que já se reflete com o aumento do número de visitantes.

A Savills, através do seu departamento de retalho, desenvolve, há três anos, uma estratégia de reposicionamento do Ria Shopping, contribuindo para o aumento da qualidade da oferta da superfície comercial aos visitantes.

Durante este período, a consultora imobiliária foi responsável por colocar mais de 4.000 m2 de área comercial no Ria Shopping com diversas insígnias: Domino’s Pizza, JYSK, Fitness UP, Yoyoso e Pepco.

A atividade destas marcas reconhecidas no mercado nacional e internacional, tem impulsionado a atividade do Ria Shopping que se destaca pela sua dinâmica e pela proximidade à região.

Adicionalmente, o departamento de arquitetura da consultora Savills participou no projeto de refurbishment desta superfície comercial, o que fomentou a singularidade do centro comercial.

A materialização de conceito para zonas comuns e um novo foodcourt, o projeto de execução de arquitetura e pormenorização de zonas deste centro comercial, foram alguns dos trabalhos desenvolvidos.

A colaboração entre a Savills e a Casais potenciou a oferta comercial do centro e acrescentou também o fator «atratividade» por via da construção de um Hotel B&B com entrada direta para a superfície comercial, sendo este o culminar de um projeto integrado.

Com este projeto, a Savills demonstra a sua capacidade de trabalhar em todas as classes de ativos, e contribuir decisivamente para o sucesso comercial dos projetos, acrescentando valor aos proprietários.

«Apesar do espaço estar ainda em reestruturação com a construção do Hotel B&B no 2º piso e com todos os constrangimentos inerentes a esta situação, com a aposta na abertura de novas insígnias que importam uma oferta diferenciadora e pertinente para o mercado de Olhão, o Ria Shopping apresenta já nesta fase um aumento da sua afluência superior a 13 por cento», refere Patrícia Alberto, property manager do Ria Shopping.

«Estamos, por isso, confiantes de que com a conclusão dos projetos em curso este indicador seja significativamente mais incrementado», acrescenta ainda.

Já para José Galvão, head of retail da Savills Portugal, «o departamento de retalho da Savills tem orgulho em contribuir e participar no sucesso do Ria Shopping».

Para o responsável, «o centro comercial é hoje um exemplo de renovação e dinâmica comercial. As marcas que entraram nos últimos dois anos comprovam a atratividade desta superfície comercial, quer para os residentes quer para turistas. O Ria Shopping é um exemplo de criação de valor que é o principal propósito da atividade da Savills».