Revista «Manifesto» apresentada na Biblioteca Municipal de Loulé

Apresentação estará a cargo de João Rodrigues, Nuno Serra e Vítor Aleixo.

A Biblioteca Municipal de Loulé Sophia de Mello Breyner Andresen recebe no próximo sábado, dia 7 de maio, às 16h00, a sessão de apresentação do nº 6 da revista «Manifesto».

A apresentação deste número, que tem como tema «Fica tudo como dantes?», estará a cargo de João Rodrigues, economista e professor na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, Nuno Serra, geógrafo e diretor da revista «Manifesto», e Vítor Aleixo, presidente da Câmara Municipal de Loulé.

Com o surgimento da crise pandémica, a par da consciência crescente dos diversos impactos das alterações climáticas, pareciam estar criadas as condições para encetar mudanças profundas no modo como as sociedades atuais se organizam. Contudo, depois de uma fase inicial em que eram claras e percetíveis as proclamações e sinais de vontade de superação do capitalismo predatório e iníquo em que vivemos, foi-se gradualmente instalando a noção de que, afinal, a pandemia poderia não se traduzir no necessário ponto de viragem.

O 6º número da revista «Manifesto» procura assim «refletir sobre os problemas estruturais e os constrangimentos que a crise pandémica veio evidenciar, discutindo as possibilidades de transformação e os impasses e resistências que persistem em vários planos, e cujas forças apontam para que possa ficar tudo como dantes».

A publicação é promovida pela Associação Fórum Manifesto, tendo como objetivo refletir de forma plural sobre temas da atualidade com relevância política, económica, social, cultural e ambiental.

«Considerando que uma opinião pública informada, crítica e exigente é condição essencial da democracia, a Manifesto assume os princípios do rigor dos factos, da liberdade de opinião e do debate esclarecido», garantem os responsáveis.

Deste modo, a revista «procura contribuir para o aprofundamento da discussão entre distintas sensibilidades da esquerda portuguesa, valorizando a diversidade de pontos de vista e as possibilidades de convergência, através do debate das questões e desafios políticos com que o futuro nos confronta».