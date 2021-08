Revista do CHUA celebra aniversário com exposição e nova edição

Revista é produzida pelos profissionais das VMER de Faro e Albufeira.

A revista científica «Lifesaving», propriedade do Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA) assinala hoje, dia 5 de Agosto, o seu quinto aniversário de publicação periódica, com a exposição de uma seleção de pinturas e gravuras originais de autoria do enfermeiro João Paiva já publicadas, que estará presente na FNAC do Fórum Algarve até domingo, 8 de Agosto.

Produzida pelos profissionais da equipa das Viaturas Médicas de Emergência (VMER) de Faro e Albufeira, esta revista é uma publicação científica e técnica, na área da emergência médica, difundida em formato digital e com periodicidade trimestral.

Os cinco anos de publicação ininterrupta são assinalados com o lançamento da 21ª edição da revista, que passa agora a estar separada editorialmente em duas revistas: «Lifesaving – Revista de Emergência Médica», de divulgação e âmbito nacional, e «Lifesaving Scientific» com revisão de pares, e com intenção de futura indexação.

Será ainda apresentada à comunidade a publicação «Lifesaving Algoritmos – O que fazer em caso de…», que conta com aconselhamentos à comunidade sobre diversas temáticas de emergência médica, publicados ao longo dos últimos anos nas edições da revista.

«Pretende-se assim expor um cartaz com um QR Code que, depois de lido com o smartphone, encaminha diretamente o visitante a uma compilação de 22 algoritmos sobre a abordagem de múltiplas situações de emergência, apresentados de forma esquemática e em linguagem acessível ao cidadão comum», explica o médico Bruno Santos, responsável da revista, que frisa a importância desta «ação de literacia em saúde na área da emergência médica».