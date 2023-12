Revista «Al-‘Ulyà» nº27 apresentada sábado em Loulé

O nº 27 da Revista «Al-‘Ulyà», publicação de investigação científica, está pronto para ser apresentado na Alcaidaria do Castelo de Loulé, no sábado.

A Alcaidaria do Castelo de Loulé prepara-se para receber, no próximo sábado, dia 16 de dezembro, pelas 15h00, a apresentação da Revista «Al-‘Ulyà» nº27, publicação de investigação científica interdisciplinar e de divulgação cultural, edição da Câmara Municipal de Loulé.

Foi produzida e editada pela primeira vez em 1992, pelo então Arquivo Histórico Municipal, e dirige-se a um segmento de público especializado, mas também aos leitores com o interesse comum pelo estudo e conhecimento na área das Ciências Sociais, das Humanidades e do Património Histórico-Cultural local e regional.

Desde a sua criação, a «Al-‘Ulyà» permitiu o registo e a difusão «sistemática e rigorosa» das pesquisas no âmbito da arqueologia, da história local, do património arquitetónico, etnográfico e cultural, alterando a forma de encarar as questões do património histórico-cultural que, por mérito próprio, passaram a ocupar um lugar estratégico no desenvolvimento do município de Loulé.