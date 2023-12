Reserva Natural do Sapal de Castro Marim e VRSA vai ter melhores condições de visita

Projeto financiado pelo Fundo Ambiental visou melhorias nas condições de visita da Reserva Natural do Sapal de Castro Marim e Vila Real de Santo António.

O Fundo Ambiental impulsionou um projeto inovador, no âmbito do Plano de Recuperação de Resiliência (PRR), que está prestes a transformar as condições de visita em áreas protegidas de âmbito nacional.

Num consórcio de entidades, liderado pela Associação Odiana, o ICNF e os municípios de Castro Marim e Vila Real de Santo António, entidades integrantes na Comissão de Cogestão da Reserva Natural do Sapal de Castro Marim e Vila Real de Santo António (RNSCMVRSA), agarraram a iniciativa com o objetivo primordial de requalificar as infraestruturas locais de apoio ao visitante.

Entre as principais melhorias, destaque para o reequipamento do Centro de Informação e Interpretação como principal «porta de entrada» da RNSCMVRSA, nomeadamente com uma nova exposição imersiva e equipamentos de som e imagem do auditório; criação de duas «portas de entrada» nos postos de turismo de Castro Marim e de Vila Real de Santo António; desenvolvimento de um módulo na Aplicação Móvel (app) Lost Stories – Folklore & History, desenvolvido pela Universidade do Algarve e a requalificação dos Percursos Pedestres «Salinas Tradicionais» e «Percurso Cerro do Bufo», com melhorias significativas dos mesmos – aumentado a proximidade à comunidade local e a instalação de novos painéis informativos.

O projeto tem como principais públicos-alvo, não só turistas que visitam a região, portugueses e estrangeiros, como a comunidade escolar dos concelhos da Reserva e os concelhos limítrofes, com grande ênfase na educação ambiental, bem como na população local, que muitas vezes não valoriza o património natural e histórico da qual é parte integrante.

A nova exposição terá lugar no Centro Interpretativo de Venta Moinhos, no dia 21 de dezembro, e vai contar com a presença de João Paulo Catarino, secretário de Estado da Conservação da Natureza e Florestas (CNF). Esta exposição vai proporcionar aos visitantes uma compreensão profunda da dinâmica do ecossistema e da organização do espaço natural, cultural e patrimonial do território.

Após a implementação das ações propostas, a Comissão de Cogestão espera um aumento significativo do número de visitantes, propiciando não só uma maior promoção da Reserva, mas também a criação de produtos e serviços turísticos inovadores e sustentáveis.