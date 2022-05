Repsol e Angel Pilot abrem nova Estação de Serviço em Lagoa

Repsol celebrou, juntamente com a Angel Pilot, a abertura de uma nova Estação de Serviço no Parchal, Lagoa.

Esta nova Estação de Serviço do Parchal, em Lagoa, resulta de uma iniciativa da Repsol e do Grupo Angel Pilot, e abriu na quinta-feira, dia 19 de maio.

O evento, que contou com a presença da vice-presidente da Câmara Municipal de Lagoa, Anabela Simões, do fundador do Grupo Angel Pilot, Alessandro Balzer e do Responsável pela Gestão da Rede Comercial da Repsol, Jorge Moreira, serviu, ainda, para demonstrar «o compromisso e disponibilidade» das organizações com os Bombeiros Voluntários da Lagoa, através do abastecimento da viatura.

A Estação de Serviço do Parchal juntar-se assim a uma rede de mais de 500 Estações de Serviço Repsol em Portugal, espelhando «a oferta integrada, versátil e multienergética da companhia, bem como o compromisso da Repsol na região e no seu potencial».

O espaço funcionará diariamente das 7h00 às 23h00, disponibilizando aos clientes o portefólio completo de combustíveis líquidos – Diesel e+10 Neotech, Efitec 98 Neotech, Efitec 95 Premium Formula Neotech, Gasolina Simples, Gasóleo Simples e Agrodiesel e+10 – bem como AutoGás, AdBlue a granel e ponto de carregamento para veículos elétricos.

Contará ainda com um ATM e uma loja de conveniência e cafetaria.