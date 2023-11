«Renature Monchique» volta a plantar milhares de árvores na serra

Mais de 125 mil árvores autóctones vão ser plantadas na quinta edição do «Renature Monchique», no dia 23 de novembro.

O «Renature Monchique» vai continuar a plantar mais 125 mil árvores autóctones na serra algarvia. O projeto entra agora no seu quinto ano com o maior financiamento desde que foi lançado: 400 mil euros, assegurados pela companhia aérea Ryanair, com o objetivo de ajudar a reflorestar as áreas afetadas pelo incêndio de 2018 em Monchique e de aumentar os esforços de conservação do carvalho-de-monchique, espécie classificada como «criticamente em perigo» e que em Portugal apenas ocorre naturalmente na serra de Monchique e na bacia do Mira.

No terreno desde 2019, o «Renature Monchique» será relançado em plena serra de Monchique (localização) no dia 23 de novembro, por este ser o Dia da Floresta Autóctone.

A sessão começa às 11h00, é aberta à comunicação social, seguida de discursos de Paulo Alves, presidente da Câmara Municipal de Monchique, Judite Fernandes, do Grupo de Estudos de Ordenamento do Território e Ambiente (GEOTA), Elena Cabrera, representante da Ryanair (sujeita a confirmação), André Gomes, presidente da Região de Turismo do Algarve (RTA) e António Miranda, representante do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF).

Depois dos discursos segue-se a plantação simbólica de carvalhos-de-monchique. Posto isto, está marcado para as 12h30, o almoço no restaurante «A Charrete», em Monchique.

Este projeto resulta de uma parceria entre a Ryanair, GEOTA, a RTA, o ICNF e a Câmara Municipal de Monchique.

Recorde que na edição do ano passado foram plantadas cerca de 75 mil árvores autóctones na serra de Monchique, como noticiou o barlavento.