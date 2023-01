REN oferece a Loulé viatura de prevenção e combate aos incêndios rurais

REN – Redes Energéticas Nacionais oferece viatura ao município de Loulé para reforçar defesa da floresta contra incêndios.

A REN – Redes Energéticas Nacionais entregou uma viatura à Câmara Municipal de Loulé, no âmbito da sua política de apoio às comunidades locais, reforçando o compromisso da empresa com a prevenção e combate aos incêndios rurais. A viatura vai reforçar as equipas de proteção civil da autarquia.

Para os responsáveis da Câmara Municipal de Loulé, «esta iniciativa permitirá reforçar a frota municipal de meios de vigilância e proteção da floresta contra incêndios,

robustecendo o dispositivo existente e a resposta em termos preventivos».

«A REN é mais um parceiro importante no terreno para podermos desenvolver um trabalho conjunto em prol da preservação do nosso património natural marcado por uma grande diversidade de habitats e riqueza faunística e florística, património geológico e outros recursos que urge proteger das diversas ameaças, em especial do flagelo dos incêndios», considera o executivo liderado pelo autarca Vítor Aleixo.

Esta viatura irá, assim, ajudar as equipas operacionais e técnicas do Serviço Municipal de Proteção Civil de Loulé no desenvolvimento das tarefas de prevenção, planeamento, preparação, sensibilização/formação, vigilância, primeira intervenção/rescaldo, no apoio ao programa «Aldeia Segura Pessoas Seguras» e no projeto «Condomínio da Aldeia», entre outras ações no âmbito da Defesa da Floresta Contra Incêndios.

Para João Gaspar, responsável pela área de Redes Sustentáveis e Servidões, a doação desta viatura mostra «a importância do trabalho de proximidade com as equipas de proteção civil das autarquias, ainda para mais num concelho onde existem infraestruturas da REN».

«Este trabalho não se realiza apenas na época crítica: a REN tem um plano de prevenção articulado com as autoridades competentes durante todo o ano, como a limpeza dos corredores de transporte de energia, que aumentam a resiliência aos incêndios rurais das nossas infraestruturas e dos territórios onde as mesmas se encontram implantadas, criando oportunidades de combate de Bombeiros e Equipas de Proteção Civil», refere ainda.

Em 2022, no concelho de Loulé, a REN limpou 147,70 hectares em redor dos seus corredores de transporte de energia.

Desde 2009, e através de uma estreita parceria com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) e os municípios na defesa da floresta contra incêndios, a REN atribuiu 89 veículos a várias instituições, entre corporações de bombeiros e equipas de prevenção de incêndios das autarquias.

A nível nacional, a REN tem quase 10 mil quilómetros (cerca de 35 mil hectares) de faixas de servidões de linhas elétricas e gasodutos, sendo que mais de 66 por cento destas (23 mil hectares) estão inseridas em espaços florestais. Nos últimos cinco anos, a REN efetuou a gestão da vegetação em mais de 38 mil hectares (9 mil hectares em 2021), tendo rearborizado mais de 3,6 mil hectares nas áreas de servidão desde 2010.

Em 2022, e durante toda a época de incêndios, a REN teve em operação seis equipas de prevenção e vigilância, disponíveis 24 horas/dia, sete dias por semana. Estas equipas estão equipadas com equipamento de primeira intervenção, que lhes permite fazer uma primeira intervenção de combate aos focos de incêndio.