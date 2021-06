Regressam os Mercados Mensais de Castro Marim

Há mais de um ano sem a realização dos seus mercados mensais, devido à pandemia de COVID-19, Castro Marim volta a acolher este evento já este mês, no dia 12 de junho, mas em nova localização.

Devido à obra de requalificação da Envolvente à Casa do Sal, os mercados mensais de Castro Marim passam a realizar-se, provisoriamente, no Campo de Futebol da Vila.

Os mercados de Castro Marim mantêm ainda autenticidade de outros tempos e é, em parte, devido a isso que se têm tornado cada vez mais populares.

Lá se encontram géneros alimentares e outros bens de consumo e lá se fazem negócios de gado e de produtos agrícolas.

E hoje, apesar de existirem meios mais acessíveis para adquirir os mesmos produtos, os mercados mensais continuam a atrair centenas de pessoas, porque se tornaram, essencialmente, espaços de lazer.

Assim, e por ser um mercado de grande afluência, muito procurado pelo público espanhol, a Câmara Municipal de Castro Marim, em estreita coordenação com as forças de segurança pública, mantém uma vigilância apertada, no sentido de evitar concentrações desordenadas e risco acrescidos de transmissão de COVID-19.

Foi elaborado um plano de contingência, que poderá consultar aqui, que define as regras e limita o número de feirantes, a forma de venda e o número de visitantes que podem circular no recinto do mercado num mesmo momento.