Rede urbana «Próximo» de Faro adquire três novos autocarros elétricos

Com estes três autocarros elétricos, a Rede de Transportes Urbanos «Próximo», de Faro, vai reduzir a emissão de três toneladas de CO2.

A operadora «Próximo», que dispõe da concessão do serviço de transportes coletivos urbanos de passageiros no concelho de Faro, apresentou ontem, quarta-feira, dia 20 de setembro, no âmbito da Semana Europeia da Mobilidade, três novos autocarros 100 por cento elétricos recentemente adquiridos.

As viaturas, que no âmbito da Semana Europeia da Mobilidade foram disponibilizadas para transporte gratuito de alunos das escolas do concelho, vão, a partir de agora, passar a circular diariamente na rede de transportes urbanos.

Além de um outro veículo elétrico (minibus) já em utilização pela «Próximo» há cerca de uma década, a aquisição destes três novos autocarros (de cerca de 12 metros de comprimento e lotação para cerca de 90 pessoas) permite reforçar a rede de transportes da empresa com uma perspetiva de poupança em termos de consumo de combustível, mas também de acordo com a preocupação ambiental que é atualmente requisito obrigatório para os operadores.

De acordo com a empresa «Próximo», a perspetiva é que, tendo em conta que cada uma destas viaturas vai circular cerca de 60 mil quilómetros por ano, será possível permitir reduzir a emissão de três toneladas de CO2 face ao que aconteceria com autocarros a diesel.

A Câmara Municipal de Faro congratula-se com mais uma iniciativa que se insere num contexto de cada vez maior descarbonização e sustentabilidade no concelho, de acordo com os objetivos propostos no âmbito do Pacto de Autarcas.