Rede Social de Olhão é exemplo para autarcas brasileiros

A Rede Social de Olhão e as suas boas-práticas serviram de exemplo para 20 autarcas portugueses e brasileiros que estiveram em roteiro pelo município durante três dias.

Foram cerca de 20 os autarcas brasileiros e portugueses que se juntaram esta semana em Olhão, para se inteirarem das boas-práticas na área social levadas a cabo pelo município, durante a Missão Técnica Brasileira a Portugal, do projeto InovaJuntos.

Este projeto de cooperação que tem vindo a ser desenvolvido ao longo dos últimos dois anos, visa fomentar a partilha de conhecimento e parcerias para a inovação entre os dois países, através dos seus organismos, municípios, universidades, centros de estudos e outros parceiros, para o desenvolvimento sustentável atendendo à Agenda 2030.

O contributo do município de Olhão inseriu-se no tema «Espaços inclusivos e inovação cultural e social», tendo sido selecionada a Rede Social de Olhão como um exemplo de boas-práticas que pode ser replicado noutros territórios.

Ao longo de três dias foram partilhadas as práticas com os congéneres brasileiros, através da apresentação de iniciativas inovadoras na área do desenvolvimento social, dados a conhecer por diversos parceiros da autarquia na Rede Social, como a ACASO, a MOJU, a Casa do Povo do Concelho de Olhão – Moncarapacho, ou o projeto Todo Piso Será Palco.

O roteiro no concelho deu ainda a oportunidade aos autarcas brasileiros de ficarem a conhecerem os cursos técnico-profissionais da Escola Secundária Francisco Fernandes Lopes, sobretudo na área do Turismo, bem como algumas empresas olhanenses que são exemplo de sucesso.

A sustentabilidade também não ficou de fora, e foram discutidas possíveis parcerias entre os dois países separados pelo Atlântico.

Além de estreitar os laços entre Portugal e Brasil, o objetivo principal desta iniciativa, de acordo com Elsa Parreira, vereadora, era o de «poder partilhar o que de melhor cada município tem e implementar acordos de cooperação entre os dois países».

No final dos três dias de intercâmbio em Olhão, a autarca acredita «que é possível alcançar uma forte cooperação, através das sinergias que têm vindo a ser criadas nestes dois anos de parceria em prol de um mundo melhor, mais consciente, mais coeso, mais sustentável e mais responsável».