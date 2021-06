Rede INVEST ALGARVE debateu presente e futuro do turismo na região

Os parceiros da Rede INVEST ALGARVE reuniram no final da semana passada para discutir o futuro de um sector estratégico. O encontro decorreu online e contou com cerca de 40 participantes.

A COVID-19 e as dificuldades que os empresários algarvios têm enfrentado foram protagonistas desta reflexão conjunta, em que se ficou a saber que, desde o início da pandemia, 55 mil empresários recorreram ao Gabinete do Empreendedor da Região de Turismo do Algarve para esclarecimentos sobre a situação.

Recordando que as empresas «também são o motor do Algarve», a vice-presidente do Turismo do Algarve, Fátima Catarina, sublinhou que «numa altura em que as empresas estão a tentar retomar a sua atividade é fundamental reconhecer o seu desempenho».

E aproveitou a ocasião para reforçar a importância da existência do Prémio Nacional de Turismo.

A ocasião serviu também para apresentar aos parceiros da Rede INVEST ALGARVE o Plano de Ação «Reativar o turismo, Construir o futuro».

A tarefa coube a Carlos Abade, do Turismo de Portugal, que explicou que se trata de um «guião orientador para o relançamento do turismo pós COVID-19».

O Plano de Ação destina-se ao público e ao privado, «pretende estimular a economia e a atividade turística» e tem como uma das principais metas alcançar os 27 mil milhões de euros em receitas turísticas em 2027.

Para lá chegar, será fundamental o sucesso de projetos como o aspirante Geoparque Algarvensis Loulé-Silves-Albufeira, aspirante a Geoparque Mundial da UNESCO.

A diretora científica do projeto, Cristina Veiga Pires, partilhou o desejo de transformar a área num «elo potenciador de uma maior valorização e promoção do local e regional a nível internacional, contribuindo para a preservação do património geológico e cultural e valorizando o próprio território».

No decurso da reunião, Marco Vieira, da Associação Empresarial da Região do Algarve (NERA), destacou o lançamento do «1º Concurso de projetos empresariais inovadores – INOVA ALGARVE 2.0», que visa premiar os melhores e mais inovadores projetos empresariais desenvolvidos por PME da região do Algarve.

Revelou que o concurso já está aberto e que as candidaturas podem ser feitas até 3 de setembro. A informação detalhada sobre esta iniciativa pode ser consultada em aqui.

Também o Programa Regional de Ecoturismo esteve em cima da mesa. Foi partilhado por Ema Mendonça, do Turismo do Algarve, entidade que, a nível regional, coordena o Programa.

Está já criado um Grupo de Trabalho, que integra o Turismo do Algarve, a AMAL, a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve, o Instituto de Conservação da Natureza e Florestas e a Associação Almargem.

A tarefa é exigente, já que o Programa deverá, entre outras coisas, identificar, equipamentos, infraestruturas e instalações existentes que estejam aptos para o Ecoturismo, bem como propor eco roteiros pelo património natural, cultural e histórico da região para passeios ou trilhos e ecopistas para a prática de desporto.

A Rede INVESTALGARVE – Rede de Apoio ao Desenvolvimento Económico – é uma parceria regional, formalizada em 2015 e liderada pela AMAL.

É constituída por cerca de 40 entidades públicas e privadas que trabalham em conjunto para facilitar e estimular a iniciativa empresarial.

Neste âmbito, a Comunidade Intermunicipal do Algarve organiza regularmente sessões dirigidas a quadros dos municípios e de outras entidades locais e regionais, com vista à operacionalização de um sistema integrado de resposta a promotores de projetos de investimento e criação de emprego.

São encontros de partilha de experiências e de transmissão de conhecimento, que têm sempre um tema âncora para capacitação e debate.

As sessões inserem-se no projeto INOVA 2.0, que tem o apoio do FEDER, através do Programa Operacional Regional CRESC ALGARVE 2020.