Red Seagull promove Flash Camp de Natal na Praia de Faro

A associação Red Seagull vai promover um evento na Praia de Faro com diversas atividades desportivas e até formação de suporte básico de vida.

A Red Seagull prepara-se para promover um Flash Camp de Natal no Parque de Campismo da Praia de Faro no dia 17 de dezembro, entre as 09h00 e as 17h00.

O evento vai contar com diversas ações desportivas e formativas na área da atividade física e do socorro, com almoço à responsabilidade de cada um, sendo que a organização pede que os participantes levem equipamento para entrar na água adequado à temperatura do dia.

Na parte da manhã estão previstas atividades aquáticas e de corrida, seguindo-se um treino funcional de kettlebell, sandbag e slam ball.

Já depois de almoço há uma Formação de Suporte Básico de Vida, terminando o evento com jogos na praia de condição física.

Filipe Lara, presidente da Red Seagull, sublinha a importância da iniciativa para a população em geral, antevendo um «dia cheio de atividades, desafios e diversão para todos.

Recorde-se que a Red Seagull é uma associação sem fins lucrativos desportiva, recreativa e de salvamento aquático, com sede em Faro, que desempenha um papel ativo na prevenção e sensibilização da segurança aquática, bem como na preparação e manutenção física de nadadores-salvadores.

As inscrições para o Flash Camp de Natal, que podem ser feitas através de formulário disponível aqui, decorrem até dia 14 de dezembro.

Mais informações podem ser consultadas através das redes sociais (@redseagullportugal), por e-mail ( redseagullportugal@gmail.com) ou contacto telefónico (932 178 808).