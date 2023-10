Red Seagull forma alunos da UAlg em Segurança Aquática em Piscina

Red Seagull reinicia formações de Segurança Aquática em Piscina com estudantes da Universidade do Algarve (UAlg).

A Red Seagull voltou a dar mais um passo importante em direção à promoção da segurança aquática, reiniciando suas formações em piscina. Desta vez, teve o privilégio de receber alunos do 3.º ano do Curso de Desporto da Universidade do Algarve (UAlg), nas piscinas Municipais de Faro, na segunda-feira, dia 2 de outubro.

A Red Seagull tem um histórico de compromisso com a segurança aquática, e suas formações são altamente respeitadas pela qualidade e relevância. Com a retomada dessas formações em piscina, está a desempenhar um papel fundamental na preparação e treino de futuros profissionais de desporto.

As formações incluem uma ampla gama de tópicos relacionados à segurança aquática, desde técnicas de salvamento até procedimentos de primeiros socorros em situações de emergência na água. A Red Seagull está comprometida em garantir que os alunos saiam dessas formações com as habilidades e o conhecimento necessários para garantir a segurança na água.

A Red Seagull acredita que a segurança aquática é uma responsabilidade compartilhada e está empenhada em desempenhar um papel ativo na promoção dela. Essas formações são uma parte essencial desse compromisso, capacitando não apenas futuros profissionais, mas também contribuindo para a segurança geral da comunidade do Algarve.