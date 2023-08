Record Internacional Masters Futsal arranca hoje em Portimão

Até dia 27 de agosto, o Record Internacional Masters Futsal, considerado o melhor torneio do mundo da modalidade, decorre no Portimão Arena.

Está tudo a postos para o arranque do Record Internacional Masters Futsal, marcado para as 18h00 do dia de hoje, quarta-feira, no Portimão Arena, evento que se estende até dia 27 próximo.

O jogo de abertura é disputado entre o SC Braga, equipa sensação da Liga Placard 2022/23, e da equipa espanhola do Maiorca Palma Futsal, campeã europeia em título

A equipa minhota, liderada por Joel Rocha, e que conta com reforços importantes em várias posições, defronta os comandados de Antonio Vadillo, com plantel remodelado para a presente temporada.

Pelas 21h30, no segundo embate do Record Internacional Masters Futsal, defrontam-se os campeões Sporting, detentor do troféu, e Kairat, numa reedição da final da Champions de há quatro anos, disputada em 2019, em Almaty, e que na altura ditou o triunfo dos eleitos de Nuno Dias por 2-1.

Todos os golos foram marcados na segunda parte, da autoria de Cavinato e Merlim para a equipa leonina, e de Douglas Júnior para formação do Cazaquistão. Curiosamente, Estes três atletas da modalidade vão estar no campo do Portimão Arena naquele que é considerado o melhor torneio de futsal do mundo.

O treino das equipas começou ontem, terça-feira, dia 22 de agosto, com o Kairat e Palma, que disputaram no fim-de-semana passado o Troféu Internacional «Mucho Más» em Valdepeñas (Espanha), a ultimarem a preparação do Masters, no Pavilhão da Boavista, em Portimão.

Recorde-se que, no final do tempo regulamentar, independentemente do resultado do jogo, procede-se à marcação de pontapés da marca de grande penalidade, unicamente para efeitos de desempate na classificação final do Record Internacional Masters Futsal.

Além dos prémios coletivos, a cerimónia protocolar de domingo à tarde, dia 27 de agosto, contempla os Prémios de Melhor Marcador e Melhor Jogador, este atribuído por um júri definido pela organização constituído pelos jornalistas presentes.

Calendário do Record Internacional Masters Futsal:

Quarta-feira, 23/08:

18h00 – SC Braga vs Maiorca Palma Futsal;

21h30 – Sporting CP vs Kairat Almaty.

Quinta-feira, 24/08:

18h00 – SC Braga vs Anderlecht Futsal;

21h30 – Kairat Almaty vs SL Benfica.

Sexta-feira, 25/08:

Record Summit Masters Futsal, no Portimão Arena.

Sábado, 26/08:

11h00 – SL Benfica vs Maiorca Palma Futsal;

15h00 – Sporting CP vs Anderlecht Futsal;

18h30 – SC Braga vs Kairat Almaty

Domingo, 27/08:

11h00 – SL Benfica vs Anderlecht Futsal;

15h00 – Sporting vs Maiorca Palma Futsal;

16h30 – 17h00 – Entrega de prémios.

Últimos vencedores:

2016 – Movistar Inter FS;

2017 – Barcelona;

2018 – Sporting;

2019 – Benfica;

2022 – Sporting.