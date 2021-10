Cerimónias protocolares, eventos culturais, visitas, atividades de divulgação científica e celebrações religiosas integram o programa das comemorações do feriado municipal (27 de outubro) de Lagos.

As atividades iniciam-se no dia 26, pelas 16h, no Auditório do Edifício Paços do Concelho Séc. XXI, com a conferência «A Abertura dos Oceanos: Um confronto entre as viagens de Bartolomeu Dias e de Fernão de Magalhães» que será proferida pelo investigador e historiador Doutor Rui Loureiro.

Esta atividade está inserida na «Mostra Espanha 2021» do Ministério de Cultura y Desporte del Gobierno de España. No mesmo âmbito, a Marina de Lagos recebe, entre os dias 26 e 31 de outubro, a Nau Vitória, réplica da embarcação que foi protagonista da primeira volta ao mundo. As visitas são de acesso livre e poderão ser realizadas no horário das 10 às 18 horas.

Ainda no dia 26, também no Auditório do Edifício Paços do Concelho Séc. XXI, haverá oportunidade de assistir ao lançamento do livro «Philosophia e Philomythia em Eudoro de Sousa», obra da autoria do Doutor Luís Lóia, lacobrigense e professor de Filosofia na Universidade Católica.

O dia termina pelas 21h30, com música, no Centro Cultural de Lagos. O espetáculo está a cargo dos Clã, banda eleita em 2021 como Melhor Grupo nos Play – Prémios Música Portuguesa.

Em Lagos irão apresentar o seu mais recente trabalho: «Véspera». Editado em 2020, chegou com a primavera, sob o signo da estranheza destes tempos que vivemos. Nesta digressão, os Clã prometem dar corpo e músculo às novas canções, trazendo também com elas outros temas e clássicos que fazem a sua história e a de todos nós.

As celebrações do 27 de outubro, Feriado Municipal, arrancam pelas 9h30 na Praça Gil Eanes, com a cerimónia do Hastear das Bandeiras, com hinos interpretados pela Banda da Sociedade Filarmónica Lacobrigense 1º de Maio e Grupo Coral de Lagos.

Em ato contínuo decorrerá a Sessão Solene do Dia do Município e, pelas 11h, já na Igreja de Santa Maria, será celebrada a Missa em honra de S. Gonçalo de Lagos, presidida por D. Manuel Quintas, Bispo do Algarve.

Um dos pontos altos destas comemorações consistirá na Reabertura do Museu de Lagos Dr. José Formosinho, a ter lugar às 17 horas.

O edifício, encerrado ao público desde 2017, foi integralmente remodelado, reabrindo portas com uma nova exposição de longa duração intitulada «Depois de 1460 & Coleções Especiais».

Integram, ainda, o programa algumas sugestões de visita, a realizar no dia 27, aos equipamentos museológicos municipais (entrada livre) e ao Zoo de Lagos, entidade que se associa a esta efeméride, oferecendo entrada gratuita para crianças até aos 4 anos de idade e 50 por cento de desconto para os demais residentes no concelho.