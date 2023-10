A Randstad organiza, na delegação em Faro, a iniciativa Randstad Open Days, para abrir portas aos candidatos que procuram emprego.

Com este evento, agendado para quinta-feira, dia 12 de outubro, a Randstad pretende proporcionar oportunidades para encontrar o emprego certo através do esclarecimento de dúvidas com especialistas da área dos recursos humanos e também de workshops com dicas e participação em rápidas entrevistas.

Os interessados em participar deverão realizar a inscrição na página da iniciativa, com a escolha do dia e local da sua conveniência.

A Randstad é a maior empresa de talento do mundo e um parceiro de eleição para os clientes. «Estamos empenhados em proporcionar oportunidades equitativas a pessoas de todas as origens e ajudá-las a ser relevantes no mundo do trabalho de forma rápida e ágil. Temos profundo conhecimento do mercado de trabalho e ajudamos os nossos clientes a criar a força de trabalho de alta qualidade, diversificada e ágil que precisam para serem bem sucedidos. Os nossos 46.000 empregados em todo o mundo têm um impacto positivo na sociedade, ajudando as pessoas a realizar o seu verdadeiro potencial ao longo da sua vida profissional», diz a empresa.

A Randstad foi fundada em 1960 e tem a sua sede em Diemen, Holanda. «Em 2022, nos nossos 39 mercados, ajudámos mais de 2 milhões de pessoas a encontrar um emprego que ambicionam e aconselhámos mais de 230.000 clientes sobre as suas necessidades de talento. Criámos receitas no valor de 27,6 mil milhões de euros». A Randstad N.V. está listada na Euronext Amsterdam.